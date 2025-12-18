"ما يحدث غير مقبول" .. أولتراس إنتر يُعلن مقاطعة مباريات كأس السوبر في السعودية

تستضيف السعودية بدءًا من اليوم الخميس وحتى الإثنين القادم مباريات كأس السوبر الإيطالي، والتي يُشارك فيها أندية نابولي وميلان وإنتر وبولونيا.

ويلعب ميلان اليوم أمام نابولي في ملعب الأول بارك بالرياض، فيما يواجه إنتر فريق بولونيا يوم غدٍ الجمعة في نفس الملعب، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم الإثنين القادم.

وتُعد تلك هي المرة السادسة التي تُنظم فيها السعودية كأس السوبر الإيطالي، حيث أقيمت لأول مرة عام 2018، وتكرر الحدث سنوات 2019 و2022 و2024 و2025.

يُشار إلى أن نظام البطولة تغير في النسخة الماضية، حيث أصبحت تضم 4 أندية بدلًا من اثنين، ويتأهل للمشاركة في السوبر كلًا من بطل ووصيف الدوري الإيطالي وبطل ووصيف كأس إيطاليا.

