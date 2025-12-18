قررت مجموعة أولتراس إنتر مقاطعة مباريات الفريق في كأس السوبر التي ستنطلق في السعودية اليوم الخميس، وقد أصدرت بيانًا رسميًا حول القرار وأسبابه.
"ما يحدث غير مقبول" .. أولتراس إنتر يُعلن مقاطعة مباريات كأس السوبر في السعودية
السوبر الإيطالي في السعودية
تستضيف السعودية بدءًا من اليوم الخميس وحتى الإثنين القادم مباريات كأس السوبر الإيطالي، والتي يُشارك فيها أندية نابولي وميلان وإنتر وبولونيا.
ويلعب ميلان اليوم أمام نابولي في ملعب الأول بارك بالرياض، فيما يواجه إنتر فريق بولونيا يوم غدٍ الجمعة في نفس الملعب، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم الإثنين القادم.
وتُعد تلك هي المرة السادسة التي تُنظم فيها السعودية كأس السوبر الإيطالي، حيث أقيمت لأول مرة عام 2018، وتكرر الحدث سنوات 2019 و2022 و2024 و2025.
يُشار إلى أن نظام البطولة تغير في النسخة الماضية، حيث أصبحت تضم 4 أندية بدلًا من اثنين، ويتأهل للمشاركة في السوبر كلًا من بطل ووصيف الدوري الإيطالي وبطل ووصيف كأس إيطاليا.
قرار أولتراس إنتر
أعلنت مجموعة أولتراس إنتر "Secondo Anello Verde" مقاطعة مباريات الفريق في كأس السوبر الإيطالي، اعتراضًا على إقامة البطولة خارج إيطاليا.
وأصدرت المجموعة بيانًا رسميًا نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أوضحت خلاله رفضها لإقامة البطولة في السعودية ولذلك التوجه السائد في كرة القدم الحديثة بتفضيل المكاسب المالية على الجمهور.
وأضافت في البيان "لن نحضر مباريات كأس السوبر الإيطالي في السعودية، من غير المقبول أن يتم، من جديد، وضع المكاسب المالية فوق شغف آلاف الجماهير".
واصل "رابطة كرة القدم الإيطالية تتجاهل بشكل ممنهج المعارضة الجماهيرية لذلك القرار، والتي يتم التعبير عنها عامًا بعد الآخر. لقد حان الوقت لوضع حد للتسويق التجاري الذي يتم على حساب المشجعين".
وأتم البيان بجملتي "لا لكأس السوبر في السعودية" و"لا لانحدار كرة القدم الحديثة".
ويبدو أن قرار أولتراس إنتر تسبب في قلة عدد التذاكر المباعة لمواجهة بولونيا، ولذا قامت رابطة الدوري الإيطالي "ليجا سيري آ" بتخفيض أسعارها أملًا في ملء الملعب بالجمهور.
موعد مباراة إنتر وبولونيا
تقام مباراة إنتر وبولونيا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
تمتلك شبكة ثمانية -الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإيطالي حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.
ميلان وإنتر .. لقب لمعادلة يوفنتوس
يمتلك كلًا من ميلان وإنتر 8 ألقاب في كأس السوبر الإيطالي، وهو ما يجعلهم على بُعد لقب واحد من يوفنتوس متصدر قائمة الأندية الأكثر حصولًا على البطولة.
وانطلقت كأس السوبر الإيطالي عام 1988، وجمعت المواجهة الأولى فريقي ميلان وسامبدوريا وحسمها الأول لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
واستطاع ميلان الفوز بلقب النسخة الأخيرة، التي أقيمت في السعودية، بانتصاره على إنتر في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان قد أقصى يوفنتوس من نصف النهائي.
وقد خاض كل من قطبي ميلانو مواجهة السوبر 13 مرة، نجح كل منهما في حسمها لصالحه 8 مرات وخسرها 5 مرات، فيما يمتلك يوفنتوس الرقم القياسي لعدد المشاركات بـ17 مرة، فاز في 9 وخسر 8.
إنتر نجح في الفوز بالبطولة على الأراضي السعودية مرتين، عامي 2022 و2023، فيما نجح ميلان في التتويج بها مرة واحدة كانت في النسخة الماضية.
وأقيمت البطولة خارج إيطاليا لأول مرة عام 1993 في أمريكا وحسمها ميلان لصالحه أمام تورينو، وقد احتضنت دول أمريكا، الصين، ليبيا، قطر والسعودية كأس السوبر الإيطالي.
موسم إنتر في 2025-2026
يتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ميلان، مستفيدًا من انتصاره في الجولة الأخيرة على جنوى خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد وتعثر ميلان، المعتاد، بالتعادل مع ساسولو في سان سيرو بهدفين لكل فريق.
النيراتزوري نجح في الفوز بـ11 مباراة في السيري آ، ولم يتعادل أبدًا وقد خسر 4 مباريات.
في دوري أبطال أوروبا، يتواجد إنتر في المركز السادس من جدول ترتيب مرحلة الدوري، حيث يمتلك 12 نقطة من انتصاره في 4 مباريات وخسارتيه الأخيرتين أمام أتلتيكو مدريد وليفربول، ومن المقرر أن يُواجه آرسنال في الجولة القادمة والتي ستُقام يوم 20 يناير القادم.
وحجز فريق الأفاعي مقعدهم في دور الـ8 من كأس إيطاليا بعد تخطيهم فينيسيا في ثمن النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ومن المقرر أن يلعب إنتر أمام الفائز من روما وتورينو في ربع النهائي.