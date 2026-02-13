Goal.com
مباشر
Roberto De Zerbi Marseille GFXGOAL
Mark Doyle

Translated by

ما هو مستقبل روبرتو دي زيربي؟ انهيار مرسيليا يشير إلى أن مدرب برايتون السابق غير مؤهل لإدارة فرق النخبة

وصل التأكيد الرسمي لمغادرة روبرتو دي زيربي لمارسيليا في الساعة 2:35 من صباح الثلاثاء. من هذا المنطلق - ومن هذا المنطلق وحده - كان توقيت الخبر غريبًا. لكن لم يكن هناك أي شيء آخر مفاجئ بشأن رحيل دي زيربي. كان الأمر متوقعًا منذ بعض الوقت، وكانت الهزيمة المهينة 5-0 أمام باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس يوم الأحد بمثابة المسمار الأخير في نعش دي زيربي.

عندما قطعت الكاميرا بشكل قاسي إلى اللاعب الإيطالي بعد أن سجل خفيتشا كفاراتشيليا الهدف الرابع للفريق المضيف، كان من الواضح بشكل مؤلم أن دي زيربي كان يعلم أن دوره قد انتهى. لم يعد الرجل المناسب لهذا المنصب - وربما لم يكن كذلك أبدًا.

قد يُنظر إلى دي زيربي على نطاق واسع على أنه أحد أكثر المدربين إثارة للاهتمام وابتكارًا في عالم كرة القدم اليوم، لكن فترة عمله المضطربة والمتوقعة في ملعب فيلودروم لم تؤدِ إلا إلى مزيد من الشكوك حول ما إذا كان حقًا مؤهلاً للتدريب على أعلى المستويات.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    يحظى باحترام بيب وكلوب

    القول بأن دي زيربي يحظى بتقدير كبير من قبل زملائه هو أقل ما يمكن قوله. فهو لا يحظى بالاحترام فحسب، بل بالعبادة.

    على سبيل المثال، كان بيب جوارديولا يتابع دي زيربي باهتمام قبل وقت طويل من وصول مدرب ساسولو وشاختار دونيتسك السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسرعان ما حول برايتون إلى أحد أفضل الفرق التي يمكن مشاهدتها في أوروبا.

    قال جوارديولا في مايو 2023: "روبرتو هو أحد المدربين الأكثر تأثيرًا في العشرين عامًا الماضية. لا يوجد فريق يلعب بالطريقة التي يلعبون بها، إنها طريقة فريدة، مثل مطعم حائز على نجمة ميشلان.

    "عندما وصل، كان لدي شعور بأن تأثيره في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون كبيرًا، لكنني لم أتوقع أن يفعل ذلك في هذه الفترة القصيرة. فريقه يخلق 20 أو 25 فرصة في كل مباراة، وهو أفضل بكثير من معظم المنافسين، ويحتكر الكرة بطريقة لم نشهدها منذ وقت طويل. برايتون هو أحد الفرق التي أحاول أن أتعلم منها الكثير".

    كان يورغن كلوب، المنافس الكبير لغوارديولا، متحمسًا بنفس القدر في إشادته بفريق برايتون بقيادة دي زيربي، الذي اعترف بأنه جعل فريقه ليفربول يبدو "سخيفًا" خلال خسارته 3-0 في ملعب أميكس.

    وقال: "أنا من محبي كرة القدم، وإذا جاء شخص ما وأحدث تأثيرًا مثل تأثير روبرتو على كرة القدم، فلا ينبغي الاستهانة به".

    • إعلان
  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    فقدان الحافز

    ومع ذلك، بينما صنع دي زيربي التاريخ في نهاية موسم 2022-23 بتأهله برايتون إلى البطولات الأوروبية لأول مرة في تاريخه عبر احتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد انفصل عن النادي بالتراضي في نهاية الموسم التالي بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها حول تجنيد اللاعبين وما اعتبره البعض افتقارًا للطموح.

    وقال دي زيربي لاحقًا لصحيفة ديلي تلغراف: "لم أفهم ما هي الخطوة التالية إلى الأمام . ويمكنك أن تعرض عليّ مضاعفة راتبي ، ولكن إذا لم أستطع رؤية حلم أو هدف أريد تحقيقه، فلن أستطيع بذل قصارى جهدي كما أريد. سأفقد الحافز والهدف الذي لطالما كان لدي في كرة القدم...

    "لهذا السبب قررت المغادرة وترك النادي، على الرغم من عدم رغبتي في ذلك، بل وشعوري بالألم".

    على الجانب الإيجابي، كان دي زيربي رجلًا مطلوبًا. فقد جذبت أعماله في برايتون انتباه نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ارتبطت خدماته بعدة أندية في الدوري الإيطالي. ومع ذلك، في حين عاد دي زيربي بسرعة غير مفاجئة إلى التدريب، فإن قراره بالقيام بذلك في مرسيليا أثار الدهشة.

  • "مثل مشجع يدرب الفريق"

    بطريقة ما، كان دي زيربي ومرسيليا ثنائياً متناغماً - على الأقل على المستوى العاطفي. كان المدرب المتفجر والنادي الأكثر فوضوية في فرنسا يشتركان في شغف باللعبة يصل إلى حد الهوس - وهو ما يفسر سبب شعور دي زيربي بالراحة في هذه المدينة.

    لقد فهم مرسيليا حقًا وأدرك ما يعنيه OM للمشجعين. كما قال لاعب وسط مرسيليا السابق سمير نصري لقناة Canal+ Foot: "كان دي زيربي مثل مشجع يدرب الفريق. كان يتأثر بشدة بالهزائم".

    لا شك في صحة هذا الادعاء. بعد خسارة مرسيليا المؤلمة بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في كأس الأبطال الفرنسيين في 8 يناير، انهار باكيًا في غرفة الملابس.

    "لم أبكِ أبدًا بعد هزيمة، لكنني بكيت اليوم لأن هذه الهزيمة مؤلمة"، اعترف. "أردنا أن نترك بصمتنا في تاريخ هذا النادي ونفوز بكأس، لكننا لم ننجح في ذلك. كنا قد استعددنا جيدًا لمواجهة أفضل فريق في أوروبا الذي فاز بكل شيء في عام 2025، وهذه المرة كنا نستحق الفوز. لكن يجب أن نطالب أنفسنا بأن نلعب دائمًا بهذه الطريقة، بشخصية وتقنية ودفاع".

    ومع ذلك، فإن عدم اتساق أداء مرسيليا دفع دي زيربي إلى الجنون وكلفه في النهاية وظيفته.

  • "خطأي"

    تمامًا كما كان الحال في برايتون، حقق دي زيربي عامًا أول ناجحًا في مرسيليا، حيث حصل على تأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي. لكن كما أظهرت فكرة دي زيربي غير العادية ولكن الملهمة بإقامة معسكر تدريبي في روما في أواخر الموسم، لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق.

    على العكس من ذلك، كانت هناك بالفعل علامات على التوتر والضغط اللذين سيؤديان في النهاية إلى انهيار حكمه. في الواقع، بعد ثلاثة أشهر فقط من بداية موسم 2024-25، هدد دي زيربي بالاستقالة بعد خسارة 3-1 على أرضه أمام أوكسير في 8 نوفمبر.

    وقال دي زيربي للصحفيين: "إذا كنت أنا المشكلة، فأنا مستعد للمغادرة. سأترك المال وأعيد عقدي" . " جئت إلى مرسيليا من أجل ملعب فيلودروم، لكنني لا أستطيع أن أجعل اللاعبين يقدمون هنا ما أراه في التدريبات والمباريات الخارجية. هذا خطأي، وهذه مسؤوليتي" .

    كما وقعت عدة مشادات بين دي زيربي واللاعبين الذين اعتقد أنهم إما يتكاسلون أو لا يقدرون تمامًا "امتياز" تمثيل مرسيليا. خلال مشادة كلامية سيئة للغاية مع إسماعيل كوني، أمر دي زيربي الكندي بمغادرة ملعب التدريب بسبب ما زعم أنه قلة جهد، ثم أمره بغضب بالاتصال بوكيل أعماله.

    لم يكن من المستغرب أن يرد كون بغضب على الطلب الصريح بالخروج من النادي أمام جميع زملائه في الفريق، على الرغم من أنه منذ مغادرته مرسيليا، أولاً على سبيل الإعارة إلى رين، ثم في انتقال دائم إلى ساسولو، أصبح الكندي الآن أكثر انزعاجًا من حقيقة أن النادي استخدم الحادثة للترويج لإصدار فيلم وثائقي عن موسم 2024-25.

    لكن بفعله ذلك، لم يزد مرسيليا إلا في تعزيز الشكوك بأن النادي يستمتع بفكرة أن البقاء - ناهيك عن الازدهار - في مثل هذه البيئة الصعبة يتطلب شخصية خاصة. لكن في النهاية، أصبح الأمر أكثر من اللازم حتى بالنسبة لدي زيربي نفسه.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    خروج حتمي

    قبل شهرين فقط، أكد دي زيربي أنه "مستمر على المدى الطويل" في مرسيليا. ونقلت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" عنه قوله: "أود البقاء لأكثر من ثلاثة مواسم وأصبح أحد أطول المدربين خدمة في تاريخ النادي" . "أشعر بالرضا حتى في خضم الانتقادات والارتباك" .

    ومع ذلك، بعد موسم بدأ بمشاجرة عنيفة في غرفة الملابس بين أدريان رابيو وجوناثان رو، والتي شبّهها دي زيربي المذهول بـ"شجار في حانة"، كان من الواضح أنه قد وصل إلى نهاية صبره عندما خرج مرسيليا من دوري أبطال أوروبا في 28 يناير. كانت طريقة إقصائهم غير محظوظة إلى حد ما، حيث احتاج الأمر إلى رأسية في اللحظة الأخيرة من حارس مرمى بنفيكا أناتولي تروبين لإخراجهم من مراكز التصفيات، لكن مرسيليا لم يستحق التقدم بعد هزيمته المذلة 3-0 أمام كلوب بروج في آخر مباراة له في مرحلة المجموعات.

    كان دي زيربي مصدومًا ومستاءً من الاستسلام المثير للشفقة في ملعب يان بريدل، ولكن على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه قدم استقالته خلال محادثات حاسمة مع رئيس النادي بابلو لونجوريا والمدير الرياضي مهدي بنعطية، قرر محاولة إنقاذ موسم مرسيليا. لكن ثبت أن هذه المحاولة كانت عقيمة.

    بعد ثلاثة أيام من الهزيمة في بروج، أهدر مرسيليا تقدمه بهدفين في الدقائق الثماني الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها مع باريس إف سي. ارتفعت المعنويات بفوزه في كأس فرنسا على رين، لكنه تعرض بعد ذلك لهزيمة حاسمة في مباراة الكلاسيكو، والتي اعترف دي زيربي بأنها تركته مرة أخرى في حالة من "اليأس التام".

    "لقد استعددنا للمباراة قدر الإمكان، لكن من الواضح أننا لم نستعد جيدًا"، اعترف. "علينا أن نفهم السبب. لماذا نذهب إلى بروج ونلعب بهذه الطريقة؟ لماذا نأتي إلى هنا ونلعب بهذه الطريقة؟ أنا لا أعرف ما يدور في عقول اللاعبين، لا أعرف ما الذي يحدث".

  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    "أكثر من مجرد مدرب، إنه عالم نفساني"

    لم يتمكن دي زيربي من معرفة سبب التقلبات في أداء فريقه. في أسبوع ما، بدا الفريق وكأنه قادر على الفوز ببطولة العالم، وفي الأسبوع التالي، بدا عاجزًا تمامًا.

    قال دي زيربي بعد خسارة محبطة للغاية على أرضه أمام نانت في 4 يناير: "أود أن أفهم لماذا نمر هنا في مرسيليا بهذه التقلبات المستمرة، هذه الصعود والهبوط. هذه هي موسمي الثاني عشر كمدرب، لكن اليوم عليك أن تكون أخصائيًا نفسيًا أكثر من كونك مدربًا". هذا الدور الأخير هو بالتأكيد دور لا يناسب دي زيربي.

    قد يكون دقيقًا في نهجه تجاه المباريات، لكنه نادرًا ما يكون هادئًا ومتزنًا، خاصة عند التعامل مع اللاعبين. في الواقع، من المثير للاهتمام أن آدم لالانا، الجناح السابق لليفربول، كشف عند مقارنة دي زيربي بكلوب أنه كان يضطر في كثير من الأحيان إلى إخبار زملائه في برايتون ألا يأخذوا على محمل الجد ما يقال لهم في ملعب التدريب. كان يقول لهم: "لا تقلقوا، إنه يقصد الخير".

    لا شك في إرادة دي زيربي للفوز، كما أن شدته هي أحد العوامل التي تجعل فرقه تستحق المشاهدة، لكن الانطباع السائد عنه هو أنه شخص لم يحقق التوازن الصحيح بين العاطفة والهدوء. في هذا السياق، يشبه إلى حد ما أنطونيو كونتي - لكن دون ألقاب الدوري. وهذا النقص في النجاح هو السبب في أن الكثير من الناس ينتقدون دي زيربي وأساليبه بشكل متزايد.

    "الثقة بالنفس هي صفة جيدة، لكننا هنا نتعامل مع شخصية متعجرفة للغاية"، قال كريستوف دوغاري، مهاجم مرسيليا وفرنسا السابق، لـ RMC Sport. "لقد درب ساسولو وبرايتون، لكنه يتحدث كما لو أنه فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين".

    بعد أن كان لديه آمال كبيرة في دي زيربي عند وصوله إلى فيلودروم، يعتقد دوغاري الآن أن المدرب البالغ من العمر 46 عامًا قد تبين أنه "مبالغ في تقديره"، و"مدرب متوسط" وسيئ في إدارة اللاعبين، ويكافح من أجل التأثير على المباريات بتبديلاته.

    بالطبع، من غير المرجح أن تمنع مثل هذه المراجعة اللاذعة دي زيربي من الحصول على وظيفة أخرى قريبًا. لقد غادر فيلودروم بالفعل بأفضل نسبة فوز (57) بين جميع مدربي مرسيليا منذ مطلع القرن، بينما كان بيير-إيميريك أوباميانغ من بين العديد من اللاعبين الذين أشادوا بالإيطالي. كتب المهاجم المخضرم على وسائل التواصل الاجتماعي: "من تجربتي، أعلم أنك لا تجد مدربًا مثلك كل يوم".

    دي زيربي هو بالتأكيد شخص نادر، شخصية فريدة من نوعها تتمتع بالقدرة على جعل الفرق تلعب كرة قدم جميلة - وسريعة. لهذا السبب، لا يزال لديه الكثير من المعجبين في إيطاليا وإنجلترا، ومن المرجح أن يكون على قائمة توتنهام المختصرة لخلافة توماس فرانك كمدرب.

    ومع ذلك، إذا كان وقت قضاه في مرسيليا قد علمنا شيئًا، فهو أنه أينما ذهب بعد ذلك، فمن المحتمل ألا يكون ذلك لفترة طويلة.

الدوري الفرنسي
مارسيليا crest
مارسيليا
مارسيليا
ستراسبورج crest
ستراسبورج
ستراسبورج
0