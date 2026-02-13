ما هو مستقبل روبرتو دي زيربي؟ انهيار مرسيليا يشير إلى أن مدرب برايتون السابق غير مؤهل لإدارة فرق النخبة

القول بأن دي زيربي يحظى بتقدير كبير من قبل زملائه هو أقل ما يمكن قوله. فهو لا يحظى بالاحترام فحسب، بل بالعبادة.

على سبيل المثال، كان بيب جوارديولا يتابع دي زيربي باهتمام قبل وقت طويل من وصول مدرب ساسولو وشاختار دونيتسك السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسرعان ما حول برايتون إلى أحد أفضل الفرق التي يمكن مشاهدتها في أوروبا.

قال جوارديولا في مايو 2023: "روبرتو هو أحد المدربين الأكثر تأثيرًا في العشرين عامًا الماضية. لا يوجد فريق يلعب بالطريقة التي يلعبون بها، إنها طريقة فريدة، مثل مطعم حائز على نجمة ميشلان.

"عندما وصل، كان لدي شعور بأن تأثيره في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون كبيرًا، لكنني لم أتوقع أن يفعل ذلك في هذه الفترة القصيرة. فريقه يخلق 20 أو 25 فرصة في كل مباراة، وهو أفضل بكثير من معظم المنافسين، ويحتكر الكرة بطريقة لم نشهدها منذ وقت طويل. برايتون هو أحد الفرق التي أحاول أن أتعلم منها الكثير".

كان يورغن كلوب، المنافس الكبير لغوارديولا، متحمسًا بنفس القدر في إشادته بفريق برايتون بقيادة دي زيربي، الذي اعترف بأنه جعل فريقه ليفربول يبدو "سخيفًا" خلال خسارته 3-0 في ملعب أميكس.

وقال: "أنا من محبي كرة القدم، وإذا جاء شخص ما وأحدث تأثيرًا مثل تأثير روبرتو على كرة القدم، فلا ينبغي الاستهانة به".