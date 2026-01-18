ما موعد كأس أمم إفريقيا 2027 القادمة؟ وأين تُقام؟

لم تكد تهدأ أصوات الاحتفالات في ملاعب المملكة المغربية بعد الختام التاريخي لنسخة كأس أمم أفريقيا 2025، حتى بدأت الأنظار تتجه بشغف نحو المستقبل.

المغرب وضعت معايير غير مسبوقة للنجاح؛ حيث شهدت حضوراً جماهيرياً قياسياً، وسجلت طفرة تنظيمية وتجارية جعلتها النسخة الأنجح في تاريخ القارة، مما يضع ضغوطاً إيجابية على النسخة القادمة لمواصلة هذا الزخم العالمي.

وتستعد القارة السمراء لحدث كروي تاريخي في عام 2027، حيث تُقام النسخة السادسة والثلاثون من بطولة كأس أمم أفريقيا. تأتي هذه النسخة محملة بالعديد من الأرقام القياسية والتغييرات الجوهرية التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مما يجعلها محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

وفي التقرير الآتي من جول نستعرض موعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، البلدان المنظمة، طريقة التأهل للبطولة وكل ما تريد معرفته.