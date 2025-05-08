ما موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026..

تعد بطولة الدوري الإنجليزي واحدة من البطولات الجماهيرية الكبرى على الصعيد الأوروبي، ويتنافس دائمًا عمالقة الدوري الإنجليزي على اللقب بضراوة وشراسة كبيرة..

موسم 2024-2025 انتهى بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد منافسة مع آرسنال، لكن ليفربول حسمها مبكرًا وأثبت جدارته بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي في أول مواسم المدرب الهولندي أرني سلوت.

ومع اقتراب نهاية الموسم المثير، تعرف على موعد بداية الدوري الإنجليزي 2025-2026، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت إلى البريمييرليج؟.