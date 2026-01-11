Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

ما صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟

تعرف على جميع الصفقات الرسمية لريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2026، ومن يتم التعاقد معهم لدعم "الملكي"، ومن يغادرون "سانتياجو برنابيو"؟

على عكس السنوات الماضية توقع الكثيرون أن يستعد ريال مدريد، لدخول فترة الانتقالات الشتوية 2026، بقوة وسط توقعات بأن يشهد الميركاتو الشتوي للميرينجي الكثير من الحركة بسبب ظروف الموسم.

يعاني ريال مدريد، بشكل واضح هذا الموسم على الجانب الدفاعي خاصة مع كثرة الإصابات في مركز قلب الدفاع، مما سيدفع الإدارة للتحرك بشكل عاجل، لمحاولة ترميم هذا المركز، قبل الدخول إلى فترة الحسم من الموسم.

إذًا، ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟ من هم القادمون إلى "الملكي"، ومن يغادر كتيبة "سانتياجو برنابيو"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

  • ما صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟

    لم يعلن ريال مدريد، حتى الآن عن تعاقدات رسمية خلال الميركاتو الشتوي، وإن كانت التقارير الصحفية قد ربطت الميرينجي، بالتعاقد مع مارك جيهي، قائد كريستال بالاس، لتعزيز الخط الخلفي خلال الفترة القادمة.

  • من يرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟

    أعلن ريال مدريد، بشكل رسمي عن خروج البرازيلي، إندريك عن صفوفه، معارًا إلى نادي ليون الفرنسي، حتى نهاية الموسم.

    اللاعبالناديقيمة الصفقة
    إندريكليونإعارة
