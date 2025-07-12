ما صفقات تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية لتشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية 2025، من تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة البلوز...

بدأ تشيلسي، العودة إلى الطريق الصحيح في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، ونجح في الفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتسعى إدارة البلوز، لمواصلة ما بدأته في الموسم الماضي من أجل العودة إلى منصات التتويج، واستعادة المكانة التي يستحقها تشيلسي، وسط الكبار.

وسينتظر عشاق البلوز صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، للعودة إلى المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم صفقات تشيلسي في ميركاتو صيف 2025، من ناحية الوافدين الجدد، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى الفريق.