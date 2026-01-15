Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

ما صفقات النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للنصر في سوق الانتقالات الشتوية 2026، ومن يتم التعاقد معهم لدعم فارس نجد؟

يطمح النصر في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الفريق فيما تبقى من الموسم الذي بدأه العالمي بشكل مميز، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة لكنه يسعى لتصحيح المسار، والعودة إلى المنافسة بشكل أكثر شراسة في الجزء الثاني من الموسم.

وارتبطت العديد من الأسماء بالانتقال إلى النصر في الميركاتو الشتوي 2026، كذلك هنا العديد من الأسماء المرشحة للخروج من صفوف العالمي وعلى رأسهم الحارس بينتو.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على صفقات النصر في الميركاتو الشتوي 2026، ومن رحل عن صفوف فارس نجد

  • ما صفقات النصر في الميركاتو الشتوي 2025؟

    لم يعلن النصر حتى عن التعاقد مع أي لاعب بشكل رسمي، وإن كانت التقارير قد ربطت العالمي بضم بعض النجوم في محاولة لتصحيح المسار والعودة إلى منصات التتويج.

    اللاعبالفريققيمة الصفقة
    ---
    • إعلان

  • من رحل عن النصر في الميركاتو الشتوي 2025؟

    لم يرحل أي لاعب عن النصر بشكل رسمي حتى الآن، وإن كان الحارس بينتو، مرشح بقوة للانضمام إلى جنوى الإيطالي.

    اللاعبالفريققيمة الصفقة
    ---
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الشباب crest
الشباب
الشباب
0