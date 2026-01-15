ما صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟

يطمح الأهلي في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الفريق فيما تبقى من الموسم الذي لم يقدم فيه الراقي الأداء المنتظر في كل البطولات لكنه يسعى لتصحيح المسار، والعودة إلى المنافسة بشكل أكثر شراسة في الجزء الثاني من الموسم.

وارتبطت العديد من الأسماء بالانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي 2026، كذلك هنا العديد من الأسماء المرشحة للخروج من صفوف الراقي وعلى رأسهم إنزو ميلوت.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي 2026، ومن رحل عن صفوف الراقي.