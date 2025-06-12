ما صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2025، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة الكؤوس...

يطمح الأهلي السعودي في تدعيم صفوفه بقوة من خلال الميركاتو الصيفي، لمواصلة ما قدمه الفريق في الموسم المنقضي، والعودة للمنافسة على لقب دوري روشن.

يستهدف المدرب ماتياس يايسله، تدعيم صفوفه بطريقة جيدة تجعله يستمر في المنافسة، بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم الماضي.

وتكرر اسم الأهلي، في فترة الميركاتو، بكثرة سواء بتعاقدات مع لاعبين جدد، أو رحيل البعض عن قلعة الكؤوس، لتجديد الدماء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذًا، ما هي صفقات الأهلي في صيف 2025؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الراقي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.