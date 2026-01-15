Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

ما صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2026؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2026، ومن يتم التعاقد معهم لدعم قلعة العميد؟

يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الفريق فيما تبقى من الموسم الذي لم يقدم فيه العميد الأداء المنتظر في كل البطولات لكنه يسعى لتصحيح المسار، والعودة إلى المنافسة بشكل أكثر شراسة في الجزء الثاني من الموسم.

وارتبطت العديد من الأسماء بالانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2026، كذلك هنا العديد من الأسماء المرشحة للخروج من صفوف النمور.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على صفقات الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2026، ومن رحل عن صفوف العميد.

  • ما صفقات الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2025؟

    لم يعلن الاتحاد حتى عن التعاقد مع أي لاعب بشكل رسمي، وإن كانت التقارير قد ربطت العميد بضم بعض النجوم في محاولة لتصحيح المسار والعودة إلى منصات التتويج.

    اللاعبالفريققيمة الصفقة
    ---
  • من رحل عن الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2025؟

    لم يرحل أي لاعب عن الاتحاد بشكل رسمي حتى الآن.

    اللاعبالفريققيمة الصفقة
    ---
