ما تفاصيل معسكر ومباريات مانشستر سيتي التحضيرية للموسم الجديد 2025-2026؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات مانشستر سيتي للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2025-2026، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

مر مانشستر سيتي، بفترة صعبة في موسم 2024-2025، وفشل في تلبية طموحات وآمال جماهيره، بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي، وتوديع دوري أبطال أوروبا، مبكرًا.

وسيعمل مانشستر سيتي، تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، على مصالحة الجماهير والعودة إلى منصات التتويج في موسم 2025-2026، خاصة بعد الصفقات القوية التي أبرمها الفريق.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، في منتصف أغسطس وحتى تلك الفترة، سيكون على مانشستر سيتي الاستعداد جيدًا للموسم الجديد الذي لن يكون سهلًا، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل معسكر ومباريات مانشستر سيتي الاستعدادية للموسم الجديد 2025-2026.