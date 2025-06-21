ما تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2025-2026؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات برشلونة للموسم الجديد من الدوري الإسباني 2025-2026، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

نجح برشلونة، في موسم 2024-2025، في السيطرة على البطولات المحلية، بعد تحقيق كأس السوبر الإسباني، والدوري، وكأس ملك إسبانيا، وودع دوري أبطال أوروبا، من نصف النهائي.

وسيواصل الفريق الكتالوني، العمل تحت قيادة المدرب هانز فليك، من أجل مواصلة السيطرة على البطولات، ومحاولة تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن البلوجرانا، منذ سنوات في ظل المنافسة الشرسة سواء محليًا أو أوروبيًا.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإسباني 2025-2026، في منتصف أغسطس وحتى تلك الفترة، سيكون على برشلونة الاستعداد جيدًا للموسم الجديد الذي لن يكون سهلًا، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة الاستعدادية للموسم الجديد 2025-2026.