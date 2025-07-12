ما تفاصيل معسكر ومباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2025-2026؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الهلال للموسم الجديد 2025-2026، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بدأ الهلال حقبة جديدة تحت قيادة المدرب سيميوني إنزاجي، ويسعى خلال تلك الفترة لمصالحة الجماهير، على الموسم الماضي الذي خسر فيه الموج الأزرق، لقب الدوري، وكأس الملك، والخروج من دوري أبطال آسيا.

وكشر الهلال، عن أنيابه مبكرًا في بطولة كأس العالم للأندية، التي خرج منها من ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي، في مسابقة فاز فيها الزعيم على مانشستر سيتي، وتعادل مع ريال مدريد.

سيواصل الموج الأزرق العمل لتلبية طموحات محبيه، بداية من التدعيمات الجديدة والمباريات القوية، للاستعداد للموسم القوي الذي يريد فيه الجماهير، المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها.

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ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي 2025-2026، في أواخر شهر أغسطس 2025، وحتى تلك الفترة، سيكون على الهلال الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.