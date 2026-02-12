Getty Images
"ما تحلم به" - أليكس أوكسلايد-تشامبرلين يسجل هدف الفوز المذهل في الوقت المحتسب بدل الضائع في أول مباراة له مع سلتيك
"الأوكس" يحدث تأثيرًا فوريًا بعد دخوله من مقاعد البدلاء
لم يضيع أوكسليد-تشامبرلين أي وقت في كسب حب جماهير باركهيد، حيث قدم أداءً رائعًا ليخطف ثلاث نقاط من بين أنياب تعادل محبط. دخل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في الدقيقة 78 كبديل في أول مباراة له منذ مايو الماضي، ولم يلمس الكرة سوى 14 مرة، لكن إحداها كانت حاسمة.
بدا أن سلتيك، حامل اللقب، على وشك خسارة نقاط حاسمة أمام الفريق الذي يحتل المركز الأخير في الدوري. فقد أُحبطت محاولاتهم مرارًا وتكرارًا بفضل الأداء الملهم لحارس مرمى ليفينغستون جيروم براير، الذي أنقذ مرماه تسع مرات ليحافظ على التعادل. لكن في الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل أوكسلايد-تشامبرلين هدفًا رائعًا ليضمن الفوز 2-1.
لم يقتصر دور الهدف على إنقاذ موقف سلتيك فحسب، بل غيّر بشكل كبير من شكل سباق اللقب في الدوري الممتاز. مع تعثر رينجرز في التعادل 1-1 مع موثرويل، نقل هدف أوكسلايد-تشامبرلين فريق مارتن أونيل إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن منافسه من غلاسكو، وقلص الفارق مع متصدر الدوري هارتس إلى ست نقاط فقط، مع احتفاظ سلتيك بمباراة مؤجلة على كلا الفريقين.
- Getty Images Sport
تحدي "المنطق التجاري" لكرة القدم الحديثة
بالنسبة لأوكسليد-تشامبرلين، كان الهدف تأكيدًا على اعتقاده بأنه لا يزال ينتمي إلى المستوى الأعلى. كان لاعب الوسط بلا نادٍ منذ أن تم تسريحه من نادي بشيكتاش التركي الكبير العام الماضي، واعترف بأن العثور على نادٍ جديد كان تحديًا بسبب هوس الرياضة بالشباب.
وقال للصحفيين بعد المباراة: "كان الأمر صعبًا. أحيانًا، وبخاصة عندما تتجاوز حاجز الثلاثين عامًا، لا تكون قيمتك في عالم كرة القدم كما كانت من قبل من الناحية التجارية". "كنت أعلم أنني ما زلت أستطيع تقديم الكثير، والتدريب اليومي خلال الأشهر الثلاثة الماضية منحني الثقة بأنني ما زلت أستطيع تقديم الكثير لهذه الرياضة".
وسارع أيضًا إلى الإشادة بناديه السابق أرسنال، الذي سمح له بالتدريب في لندن كولني خلال أشهر الشتاء ليحافظ على لياقته. وأضاف: "لا بد أن أتوجه بجزيل الشكر إلى الجميع في أرسنال، الذين منحوني الفرصة للحفاظ على لياقتي البدنية". "عندما تحصل على مثل هذه الفرص، تريد أن ترد الجميل بأداء رائع مثل هذا".
أونيل يشيد بالتعاقد "الرائع" الجديد
أشاد مدرب سلتيك أونيل، الذي لم يهزم في المسابقات المحلية خلال فترتي توليه المسؤولية هذا الموسم، باللاعب الجديد. واعترف المدرب الأيرلندي الشمالي أن فريقه كان على وشك التعرض لخسارة فادحة لولا تدخل اللاعب المخضرم.
وقال أونيل: "لم يكن يبدو أننا سنحصل على أي مكافأة على الإطلاق، ثم سجل أليكس هذا الهدف الرائع". "عندما غادرت الكرة قدمه، رأيت أنها ستدخل المرمى، وكان ذلك مصدر سعادة حقيقية. لقد كان لاعباً رائعاً حقاً في مسيرته، مسيرة ممتازة. إنها مجرد مسألة وقت حتى يصل إلى مستواه المعهود وأعتقد أن ذلك سيحدث. إنه لائق بدنياً بطبيعته ونأمل أن يكون إضافة كبيرة لنا. "كان لديه خيار بين العديد من الفرق. قرر أن يأتي إلى هنا ويساعدنا. لقد فعل أكثر من ذلك، فقد حصل لنا على ثلاث نقاط".
- Getty Images Sport
الروابط العائلية دفعته إلى باركهيد
على الرغم من أن سحر سباق اللقب كان قوياً، كشف أوكسلايد-تشامبرلين أن علاقة عائلية لعبت أيضاً دوراً محورياً في قراره بالانتقال إلى الشمال. كان والده، اللاعب الدولي الإنجليزي السابق مارك تشامبرلين، عاملاً أساسياً في ضمان عدم تردده عندما وصل العرض.
"إنها فرصة رائعة. عندما جاءت، لم أتردد للحظة واحدة"، أوضح لاعب الوسط. "والدي ينتمي إلى جيل يعتبر هذا النادي مهمًا جدًا. قال لي على الفور: "سأصطحبك في السيارة وأقلك بنفسي إلى هناك". إنها بداية رائعة، لكنني أعلم أن هناك ما هو أكثر من 13 دقيقة".
مع تقلص الفارق مع الصدارة وتحوّل الزخم لصالحهم، يأمل سلتيك أن يكون لدى لاعبه الجديد رقم 15 المزيد من اللحظات السحرية بين الآن وشهر مايو. "الليلة بداية رائعة بالنسبة لي، لكن الأهم من ذلك أنها تحافظ على أهدافنا حية وتبقينا على المسار الصحيح"، خلص.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان