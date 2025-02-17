ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الوصل والهلال في الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يحل نادي الهلال ضيفًا على نظيره الوصل في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أسيا النخبة 2024-2025 على استاد زعبيل.

الهلال يتواجد في المركز الأول برصيد 19 نقطة بعد 6 انتصارات وتعادل وحيد، وضمن التأهل إلى دور الـ 16، ولكن يرغب في الفوز لتأكيد صدارته.

أما الوصل، فهو الآخر وصل إلى ثمن النهائي بشكل رسمي ويحتل المركز الخامس، ولذلك فإنّ الفوز ضروري بالنسبة له لتحسين مركزه.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الوصل والهلال في الجولة الثامنة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟