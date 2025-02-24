ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الانترنت...

يستقبل الهلال، نظيره الخلود، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

يسعى زعيم آسيا لمصالحة الجماهير عقب السقوط الأخير أمام الاتحاد، وسيعمل على استعادة نغمة الانتصارات، لملاحقة الصدارة من جديد.

ويأتي الهلال، في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن الاتحاد المتصدر، بينما يحتل الخلود لمركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير الآتي نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخلود في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت.