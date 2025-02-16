ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة في الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يواجه الأهلي نظيره الغرافة القطري ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب "الإنماء".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 برصيد 19 نقطة وضمن الصعود للدور المقبل بينما يحتل الغرافة المركز السابع في المجموعة برصيد 7 نقاط ويتشبث بفرصته في الصعود.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والغرافة في الجولة الثامنة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟