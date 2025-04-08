ما الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

تعرف على الفرق التي حجزت مقاعدها في الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025....

حان موعد المراحل الحاسمة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، والتي يتنافس فيها 4 عمالقة من أنحاء القارة السمراء.

البطولة كانت مقسمة إلى 4 مجموعات كل مجموعة تتكون من 4 فرق، ويتأهل إلى الدور الثاني (ربع النهائي) أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

بعد ذلك بدأ الدور ربع النهائي الذي أسفر عن وجود 8 فرق هي الأفضل في القارة، ويتأهل عن هذا الدور رباعي يمثل المربع الذهبي للبطولة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا الفرق التي تأهلت بشكل رسمي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.