Goal.com
مباشر
FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL MADRIDAFP
مصعب صلاح

ما الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في ملحق دور الستة عشر من منافسات موسم 2025-2026 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهت مرحلة الدوري من منافسات موسم 2025-2026 في بطولة دوري أبطال أوروبا على الانتهاء، وحجزت الأندية مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يخوض الفرق اصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور الثاني.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم قرعة ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، التي تقام يوم الجمعة 30 يناير 2026، لنتعرف على مباريات الدور الذي يبدأ معه الطريق الحقيقي نحو الكأس ذات الأذنين.

ونستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى ملحق دور الستة عشر في منافسات موسم 2025-2026 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة


  • ما هي الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تأهلت الفرق التالية عن طريق الملحق إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026:-

    الترتيبالفريق
    9ريال مدريد
    10إنتر
    11باريس سان جيرمان
    12نيوكاسل
    13يوفنتوس
    14أتلتيكو مدريد
    15أتالانتا
    16باير ليفركوزن
    17دورتموند
    18أولمبياكوس
    19كلوب بروج
    20جلطة سراي
    21موناكو
    22كاراباج
    23بودو/جليمت
    24بنفيكا
    • إعلان

  • ما هو موعد مباريات ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ستقام مباريات الذهاب من ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 17 و 18 فبراير 2026، بينما الإياب يومي 24 و 25 فبراير 2025.

    ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب18-17 فبراير 2026
    مباريات الإياب25-24 فبراير 2026

  • ما هي الفرق المتأهلة مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    حجزت الفريق الآتية أماكنها في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا 2025-2026 بشكل مباشر من دور المجموعات.

    الترتيبالفريق
    1آرسنال
    2بايرن ميونخ
    3ليفربول
    4توتنهام
    5برشلونة
    6تشيلسي
    7سبورتينج لشبونة
    8مانشستر سيتي

  • ما هو موعد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ستقام مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 10 و 11 مارس 2026، بينما الإياب يومي 17 و 18 مارس 2025.

    دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب11-10 مارس 2026
    مباريات الإياب18-17 مارس 2026
0