ما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في دور ربع النهائي من منافسات موسم 2024-2025 في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

اقترب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 من الانتهاء، مع بداية المباريات اليوم..

وكان قد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024-2025.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة