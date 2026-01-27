ما الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

أوشكت مرحلة الدوري من منافسات موسم 2025-2026 في بطولة دوري أبطال أوروبا على الانتهاء، وبدأت بعض الأندية في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يخوض الفرق اصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور الثاني.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، التي تقام يوم الجمعة 27 فبراير 2026، لنتعرف على مباريات الدور الذي يبدأ معه الطريق الحقيقي نحو الكأس ذات الأذنين.

ونستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر في منافسات موسم 2025-2026 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

