ما الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات موسم 2025-2026 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أوشكت مرحلة الدوري من منافسات موسم 2025-2026 في بطولة دوري أبطال أوروبا على الانتهاء، وبدأت بعض الأندية في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يخوض الفرق اصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور الثاني.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، التي تقام يوم الجمعة 27 فبراير 2026، لنتعرف على مباريات الدور الذي يبدأ معه الطريق الحقيقي نحو الكأس ذات الأذنين.

ونستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر في منافسات موسم 2025-2026 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

  • ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    الترتيبالفريق
    1آرسنال
    2بايرن ميونخ
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
  • ما هي الفرق المتأهلة عن طريق الملحق إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تأهلت الفرق التالية عن طريق الملحق إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026:-

    الفريق
     
     
     
     
     
     
     
     

  • ما هو موعد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ستقام مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 10 و 11 مارس 2026، بينما الإياب يومي 17 و 18 مارس 2025.

    دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب11-10 مارس 2026
    مباريات الإياب18-17 مارس 2026

  • ما هو موعد مباريات ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ستقام مباريات الذهاب من ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 17 و 18 فبراير 2026، بينما الإياب يومي 24 و 25 فبراير 2025.

    ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب18-17 فبراير 2026
    مباريات الإياب25-24 فبراير 2026
