ما الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

اقترب الدور الأول من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 من الانتهاء، مع تبقي جولة واحدة على انتهاء هذه المرحلة التي تخوض فيها الفرق المختلفة 8 مباريات.

وكان قد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2025-2026.

