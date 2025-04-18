مأساة مبابي وخيانة ريال مدريد .. امتلاك فالنسيا سيدمر شعبية رونالدو ولن يجلب له سوى المتاعب!

خطوة محفوفة بالمخاطر للنجم البرتغالي

يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمثابة الملك المُتوج مع النصر، لا يتوقف عن التسجيل بمختلف المستويات، بل أنهى عقدته ضد الهلال، ويقترب خطوة تلو الأخرى نحو حلمه في الوصول إلى الهدف رقم 1000.

ووسط كل ذلك، تظهر التكهنات في كل مكان حول خطوته القادمة سواء قبل أو بعد الاعتزال، خاصة وأن يبلغ من العمر 40 عامًا، حيث يقول البعض إنه يستعد للاستثمار في فالنسيا، والبعض الآخر يعتقد أنه سيعود إلى مانشستر يونايتد وشراء نسبة من أسهم النادي.

البرتغالي معروف بنشاطاته الاستثمارية خارج كرة القدم، ملابس وعطور وزراعة شعر وفنادق وكل شيء يمكنك تصوره، ولكن هل هذه المجالات تتشابه مع كرة القدم؟ الأمر مختلف تمامًا.

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رونالدو لا أحد يستطيع إيقافه عندما يتحدى الجميع بما فيهم نفسه من أجل النجاح في شيء ما، ومع ذلك، هذه الخطوة تبدو محفوفة بالمخاطر للعديد من الأسباب ..