Goal.com
مباشر
Dimarco InterGetty Images
Stefano Silvestri و أحمد مجدي

ماينان أم ديماركو، لوكاتيلي أم معجزة ميسياس؟ أفضل 11 لاعبًا في الجولة 22 من الدوري الإيطالي

"جول" يقدم لكم أفضل اللاعبين في الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2025/26. من هم أبطال هذه الجولة؟

تقدم إنتر على ميلان، وانتهت المباراة المؤجلة بين روما والروسونيري بالتعادل 1-1، بينما سيطر يوفنتوس على نابولي: هذه كانت النقاط الثلاث الكبرى في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

من هم أبطال الجولة؟ ماينان أنقذ ميلان مرة أخرى من كارثة كبيرة، ديماركو دخل الملعب من مقاعد البدلاء وقدم مساهمة رائعة، دوفيكاس تألق في فوز كومو 6-0 على تورينو، لوكاتيلي حصل مرة أخرى على تصفيق جماهير أليانز ستاديوم.

إليكم أفضل 11 لاعبًا في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي، التي بدأت بمباراة إنتر - بيزا 6-2 وانتهت بمباراة فيرونا - أودينيزي 1-3.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • Celik Maignan Roma MilanGetty Images

    مايك ماينان "ميلان"

    يرفض محاولات مالين، وكوني، وسيليك. إذا لم ينهر ميلان تحت ضربات روما في الشوط الأول، فإن الفضل يعود إليه بشكل كامل. فقط بيليجريني فقد يتفوق عليه، ومن ركلة جزاء فقط. التجديد أمر جيد وصحيح له في ميلان.

    • إعلان
  • ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    ماركو باليسترا "كالياري"

    لقد أثبت مرة أخرى أنه أحد محركات كالياري، حيث سجل هدفه الأول في الدوري الإيطالي وأضاف إلى رصيده تمريرة حاسمة لكيليكوي. ليس من قبيل الصدفة أنه أحد أفضل اللاعبين الواعدين في الدوري الإيطالي.

  • Gleison Bremer Juventus NapoliGetty Images

    بول بريمر "يوفنتوس"

    بصرف النظر عن ذلك الخطأ المحتمل الذي قد يكون أدى إلى ركلة جزاء على هويلوند، والذي أثار جدلاً كبيراً في أوساط نابولي، فقد فاز في المواجهة مع الدنماركي، مؤكداً تعافيه بنسبة 100٪ بعد العديد من المشاكل البدنية. ليس من قبيل الصدفة أن يوفنتوس لا يخسر أبدًا عندما يكون في الملعب.

  • Ghilardi Ricci Roma MilanGetty Images

    دانييلي جيلاردي "روما"

    لم يكن يلعب أبدًا، والآن دخل أخيرًا في آليات جاسبيريني. ضد ميلان، لم يجعل الرومانيستا يندمون على هيرموسو، حيث قدم أداءً قويًا. وقام باسترداد رائع على بارتيساجي.

  • Dimarco Inter PisaGetty Images

    فيديريكو ديماركو "إنتر"

    كان متأكدًا من أنه سيستمتع بليلة راحة ضد بيزا. لكن كيفو أرسله إلى الملعب، فحل المشاكل: شارك في ركلة الجزاء، وسجل هدفًا، وقدم تمريرتين حاسمتين. تأثير مذهل.

  • Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    مارتن باتورينا "كومو"

    لم يعد ذلك اللاعب الغامض الذي كان في بداية الموسم. إنه يستحق المكانة التي حصل عليها مع فابريجاس، وقد أثبت ذلك في مباراة تورينو، حيث سجل هدفًا، ومرر الكرة إلى دوفيكاس ليسجل الهدف الرابع، وأبهر الجميع بأدائه.

  • Locatelli JuventusGetty Images

    مانويل لوكاتيلي "يوفنتوس"

    ها هو لاعب آخر يزيل عن نفسه كيلوجرامًا من الغبار. ضد نابولي، يقدم أداءً آخر على مستوى عالٍ بعد أدائه مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، ومرة أخرى تهطل التصفيقات من ملعب أليانز. يا له من لاعب وسط رائع مع تورام.

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

  • Atta UdineseGetty Images

    آرثر عطا "أودينيزي"

    نعم، فقد الكرة التي أدت إلى التعادل 1-1 لفيرونا، لكنه سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة. وبالتالي كان له دور أساسي في فوز أودينيزي في ملعب بينتيجودي.

  • Messias Malinovskyi Genoa BolognaGetty Images

    جونيور ميسياس "جنوة"

    كيف يمكن عدم إدراج لاعب يسجل هدفاً كهذا في قائمة أفضل 11 لاعبين، في مثل هذا الوقت من المباراة، بعد أن دخل في بداية الشوط الثاني؟ بفضله، انتقل جنوة من 0-2 إلى 3-2. أهلاً بعودتك.

  • Moreo Inter PisaGetty Images

    ستيفانو موريو "بيسا"

    لحوالي عشرين دقيقة، أصبح ملك سان سيرو: هدفيه المذهلين أرعبوا إنتر. ثم عاد إلى أدراجه، مثل بقية فريق جيلاردينو، لكن الإنجاز الفردي بقي.

  • Douvikas Como SassuoloGetty

    أناستاسيوس دوفيكاس "كومو"

    يعود إلى التشكيلة الأساسية بعد أن جلس على مقاعد البدلاء في مباراة لاتسيو ويبذل كل ما في وسعه. يثير جنون دفاع تورينو، ويسجل هدفين ويضيف إلى ذلك ركلة جزاء حصل عليها.

  • أفضل 11 لاعبًا في الجولة 22

    (4-3-1-2): ماينان؛ باليسترا، بريمر، جيلاردي، ديماركو؛ باتورينا، لوكاتيلي، عطا؛ ميسياس؛ موريو، دوفيكاس.

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

0