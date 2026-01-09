كلمات مشينة .. مايك مينيان يهين حكم مواجهة جنوى بـ"والدته" وميلان قد يفقده طويلًا

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو "صادم" للفرنسي مايك مينيان، حارس مرمى فريق ميلان الأول لكرة القدم، مع الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني؛ بعد إطلاقه صافرة نهاية المواجهة ضد نادي جنوى، ضمن منافسات الدوري المحلي.

هذا المقطع تم التقاطه من كاميرا الحكم نفسه؛ حيث أظهر مينيان وهو يحاول الاعتداء عليه، مع توجيه بعض الألفاظ "المشينة" ضده.

تصرفات الحارس الفرنسي؛ جاءت على خلفية اعتراضاته على قرارات مارياني في مباراة ميلان وجنوى، ومنها إشهار الكارت الأصفر له في الدقيقة 90+7.

Getty/Goal