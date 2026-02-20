مايكل كاريك يوبخ السير جيم راتكليف؟ المدرب يقول إن لاعبي وموظفي مانشستر يونايتد "يدركون مسؤولياتهم" بعد التعليقات المثيرة للجدل التي أدلى بها المالك المشارك بشأن الهجرة

على الرغم من فترة التوقف الطويلة بين المباريات، لا يُتوقع أن يستفيد مانشستر يونايتد من عودة اللاعبين المصابين. قال كاريك إن ماسون ماونت يقترب من العودة، لكنه لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة الأولى لمانشستر يونايتد في ملعب هيل ديكنسون. كما أن ماتيس دي ليخت، الذي غاب منذ إصابته في نوفمبر، لا يزال خارج التشكيلة.

كان كاريك جزءًا من فريق مانشستر يونايتد الذي تعثر في الموسم الوحيد الذي قاده ديفيد مويس بعد أن خلف السير أليكس فيرجسون في 2013، لكنه قال إنه يكن احترامًا كبيرًا لمدرب إيفرتون.

وأضاف: "من الصعب اللعب ضد فرق ديفيد. إنه مدرب جيد للغاية – بفضل خبرته، يعرف ما يتطلبه النجاح في هذه الدوري. إنه تحدٍ جديد لنا ونحن نتطلع إليه. كان لدينا الكثير من الوقت للتطلع إليه. سيتطلب الأمر الكثير. أعلم أنه ملعب جديد، لكن تاريخياً كان الذهاب إلى إيفرتون دائماً أمراً صعباً. الأجواء التي يخلقها مشجعوهم هي دائماً من أصعب الأجواء التي لعبت فيها، لذا نحن ندرك ذلك. نحن نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا. لدينا أمور يجب تحسينها، لكن لدينا قاعدة جيدة وأساس جيد للمضي قدماً. لدينا روح جيدة وسنستفيد من كل ذلك تقريباً ليلة الاثنين".