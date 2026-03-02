مايكل كاريك يكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه هتافات مشجعي مانشستر يونايتد باسمه مع اقترابه من الحصول على وظيفة بدوام كامل

على الرغم من الاحتفالات في النهاية، اضطر مانشستر يونايتد إلى بذل جهد كبير بعد أن منح ماكسنس لاكرويكس التقدم للزوار في وقت مبكر. اعترف كاريك أنه كان "ينتظر" لحظة ليرى كيف سيتعامل فريقه مع هذه المحنة. أهداف برونو فرنانديز وبنجامين سيسكو الساخن قلبت النتيجة في النهاية، مما أثبت صحة تعليمات المدرب المؤقت في الشوط الأول، حيث أظهر اللاعبون "الشخصية والثقة" المطلوبة للتنافس على قمة الجدول.

وفي شرحه لحديثه مع الفريق في الشوط الأول، قال كاريك: "كانت مجرد بعض التعديلات البسيطة في التشكيل، وربما بعض الأفكار، وبعض الأشياء التي جربناها منذ البداية وأردنا تعديلها قليلاً. بصراحة، لم يكن الأمر كبيراً حقاً، ولن أنسب الفضل في ذلك لنفسي. أعتقد أن اللاعبين أظهروا مع تقدم الشوط الأول أن الأمور كانت في طريقها للتحسن.

"عليك أن تجد طريقة في المباريات أحيانًا، أردنا أن نجري أكثر وأن نكون أكثر عدوانية في الهجوم على خط دفاعهم، وهو ما تحاول دائمًا القيام به، لكنني أعتقد أننا قمنا بذلك بشكل أفضل في الشوط الثاني، وانتهى بنا الأمر بالحصول على ركلة جزاء من ذلك. كان الأمر أكثر من ذلك، كيف نرد؟ لقد كان الأمر في صالحنا، كان هذا شيء كنت أنتظره، هذه اللحظة، لأرى "هيا، ماذا سنفعل حيال ذلك؟" استجاب اللاعبون بشكل جيد للغاية. كان هذا أمرًا مهمًا بالنسبة لنا".