مانويل نوير يغيب لأسابيع بسبب إصابة عضلية، وحارس مرمى بايرن ميونيخ سيغيب عن مباراة القمة ضد بوروسيا دورتموند

لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك بالنسبة لفريق كومباني، الذي يستعد حاليًا لمواجهة حاسمة مع غريمه اللدود بوروسيا دورتموند على صدارة الدوري. كان نوير دعامة أساسية لفريق متصدر الدوري الألماني هذا الموسم، لكن غيابه يترك فجوة كبيرة في التشكيلة الأساسية لمباراة قد تحدد مصير الموسم.

على الرغم من الذعر الذي ساد في البداية عندما لم يظهر نوير في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها الفريق 3-0 على بريمن، حاول عضو مجلس الإدارة الرياضي ماكس إيبرل طمأنة المشجعين في البداية. وقال فور انتهاء المباراة: "ليس الأمر مأساوياً. [شعر] بشيء في ساقه. سنرى. ففي النهاية، لدينا حراس مرمى جيدون في الاحتياط". ومع ذلك، أثبت التشخيص الطبي اللاحق أن الإصابة أكثر خطورة مما أشار إليه تقييم إيبرل المتفائل في البداية.