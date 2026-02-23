Getty
ترجمه
مانويل نوير يستهدف العودة المثيرة في مباراة بوروسيا دورتموند على الرغم من استبعاد بايرن ميونيخ للحارس المصاب من المواجهة المرتقبة
سباق نوير مع الزمن
أُجبر الحارس المخضرم على الخروج في الشوط الأول خلال فوز بايرن 3-0 على فيردر بريمن قبل تسعة أيام فقط. وكان التشخيص هو تمزق في الألياف العضلية في ساقه اليسرى، وهي إصابة تتطلب عادة فترة نقاهة مدتها ثلاثة أسابيع. ومع اقتراب موعد المباراة الحاسمة ضد دورتموند بعد أسبوعين فقط من الإصابة، استبعد الكثيرون فرص قيام القائد بقيادة فريقه ضد أكبر منافسيه. لكن ظهور نوير في ملعب التدريب يشير إلى أن القصة لم تنته بعد.
- AFP
مسار العودة يبدأ في بافاريا
خرج نوير من غرفة الملابس بعد الساعة 11 صباحًا بقليل يوم الاثنين، برفقة مدرب حراس المرمى مايكل ريشنر وأخصائي إعادة التأهيل سيمون مارتينيلو، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة BILD. كان هذا مشهدًا مهمًا لمشجعي بايرن، حيث شارك الفائز بكأس العالم 2014 في جلسة تدريبية مخصصة مدتها 30 دقيقة. على الرغم من أنه لم يقم بعد بإنقاذات بهلوانية، إلا أن التركيز كان على التمارين الأرضية والتعامل الأولي مع الكرة، مما يمثل قفزة هائلة إلى الأمام في جدول تعافيه بعد هذه النكسة العضلية الكبيرة.
تجدر الإشارة بشكل خاص إلى مشاركة مارتينيلو. كان خبير إعادة التأهيل هذا هو الرجل الذي وقف إلى جانب نوير طوال فترة تعافيه الشاقة من كسر في الساق في ديسمبر 2022. يوم الاثنين، راقب مارتينيلو بحدة شديدة بينما بدأ نوير في اختبار ساقه اليسرى بتمارين خفيفة لالتقاط الكرة بدءًا من الساعة 11:39 صباحًا. على الرغم من أن القفزات القوية والغوصات عالية التأثير لا تزال خارج نطاق التمارين في الوقت الحالي، إلا أن حقيقة أنه بدأ بالفعل في التعامل مع الكرة على أرض الملعب أرسلت رسالة واضحة إلى الجهاز الفني.
ماكس إيبرل يزيد من حدة الجدل حول عودة مفاجئة
بينما ظل الموقف الرسمي حذراً الأسبوع الماضي، بدأ مسؤولو النادي في التعبير عن تفاؤلهم بشأن لاعبهم الأول. بعد الفوز الأخير 3-2 على فرانكفورت، سُئل مدير بايرن ماكس إيبرل عن إمكانية عودة قائده لمواجهة بوروسيا دورتموند. بابتسامة متفهمة، ألمح إيبرل إلى أن الباب مفتوح على مصراعيه. وقال للصحفيين: "ليس مستبعدًا!"، معترفًا بقدرات الحارس الأسطورية على التعافي ورغبته في اللعب في أكبر مباريات الدوري.
ومع ذلك، يدرك النادي جيدًا أن العجلة في عودة نوير تنطوي على مخاطرة كبيرة. مع اقتراب نهاية الموسم ووجود ألقاب على المحك، يجب على بايرن أن يقرر ما إذا كانت مباراة واحدة تستحق المخاطرة بانتكاسة طويلة الأمد. يوجد في الخلفية جوناس أوربيغ، اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا الذي حل محل نوير بكفاءة أثناء غيابه. أوربيغ، الذي تم التعاقد معه من كولونيا في شتاء 2025 مقابل 7 ملايين يورو، خاض بالفعل 21 مباراة مع العملاق البافاري على مدار موسمين، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وريث العرش.
- Getty Images Sport
الرقصة الأخيرة في دورتموند لأيقونة بايرن؟
تزداد الحاجة الملحة لعودة نوير بسبب عدم اليقين الذي يحيط بمستقبله. مع اقتراب عيد ميلاده الأربعين في 27 مارس، من المقرر إجراء محادثات بشأن تمديد عقده في أواخر الشهر المقبل. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يمثل هذا الأسبوع آخر ظهور لنوير في ملعب فيستفالنشتاديون بقميص بايرن. إنه مسرح سيطر عليه لأكثر من عقد من الزمان، ومن الواضح أن احتمال تفويته آخر معركة مع دورتموند يدفعه إلى بذل جهود إضافية في إعادة تأهيله.
وفي خبر إيجابي آخر لفريق فينسنت كومباني، من المتوقع أن يكون كونراد لايمر جاهزًا للمشاركة في مباراة دير كلاسيكر. تعافى اللاعب النمساوي متعدد المواهب من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في يناير، ووفقًا للتقارير، عاد إلى التدريبات الكاملة مع الفريق يوم الاثنين. بينما لا يزال وضع نوير "قيد القرار في وقت المباراة"، فإن الأجواء المحيطة بالنادي تتغير. يبذل القائد كل ما في وسعه لضمان أن يكون هو الحارس عندما تطلق صافرة البداية مساء السبت.
إعلان