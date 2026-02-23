مانويل نوير يستهدف العودة المثيرة في مباراة بوروسيا دورتموند على الرغم من استبعاد بايرن ميونيخ للحارس المصاب من المواجهة المرتقبة

خرج نوير من غرفة الملابس بعد الساعة 11 صباحًا بقليل يوم الاثنين، برفقة مدرب حراس المرمى مايكل ريشنر وأخصائي إعادة التأهيل سيمون مارتينيلو، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة BILD. كان هذا مشهدًا مهمًا لمشجعي بايرن، حيث شارك الفائز بكأس العالم 2014 في جلسة تدريبية مخصصة مدتها 30 دقيقة. على الرغم من أنه لم يقم بعد بإنقاذات بهلوانية، إلا أن التركيز كان على التمارين الأرضية والتعامل الأولي مع الكرة، مما يمثل قفزة هائلة إلى الأمام في جدول تعافيه بعد هذه النكسة العضلية الكبيرة.

تجدر الإشارة بشكل خاص إلى مشاركة مارتينيلو. كان خبير إعادة التأهيل هذا هو الرجل الذي وقف إلى جانب نوير طوال فترة تعافيه الشاقة من كسر في الساق في ديسمبر 2022. يوم الاثنين، راقب مارتينيلو بحدة شديدة بينما بدأ نوير في اختبار ساقه اليسرى بتمارين خفيفة لالتقاط الكرة بدءًا من الساعة 11:39 صباحًا. على الرغم من أن القفزات القوية والغوصات عالية التأثير لا تزال خارج نطاق التمارين في الوقت الحالي، إلا أن حقيقة أنه بدأ بالفعل في التعامل مع الكرة على أرض الملعب أرسلت رسالة واضحة إلى الجهاز الفني.