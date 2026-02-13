مانشستر يونايتد "يقود الطريق" لانتقال سكوت مكتوميناي، حيث "يحلم" لاعب المنتخب الاسكتلندي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من نابولي

أكمل ماكتوميناي انتقاله إلى نابولي في صيف 2024 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار). حقق في موسمه الأول بعد مغادرة منطقة الراحة المهنية لقب البطولة وجائزة أفضل لاعب، مما أدى إلى إعادة كتابة التاريخ.

تم كسر الرقم القياسي الذي سجله دينيس لو على مدار 63 عامًا لأكبر عدد من الأهداف سجلها لاعب اسكتلندي في موسم واحد في الدوري الإيطالي، بينما حصل ماكتوميناي على ترشيح لجائزة الكرة الذهبية وفاز بلقب أفضل لاعب في إيطاليا.

وقد سجل بالفعل رقماً مزدوجاً من الأهداف هذا الموسم، مع الحفاظ على مستويات رائعة، وهو مرتبط بعقد حتى عام 2028. ومع ذلك، من المتوقع أن يظهر الاهتمام به عند فتح نافذة انتقالات أخرى.