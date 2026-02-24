مانشستر يونايتد يراقب مورغان جيبس-وايت كبديل محتمل لبرونو فرنانديز في محاولة لتقليص تكاليف الرواتب

على الرغم من أنه كان بلا شك أفضل لاعب في مانشستر يونايتد منذ وصوله في عام 2020، إلا أن مستقبل فرنانديز في أولد ترافورد غير مؤكد على الإطلاق. لقد أمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أفضل سنواته مع الشياطين الحمر وحصل على كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، لكن التكهنات تشير إلى أنه قد يغادر في الصيف لخوض تجربة جديدة. وقد ارتبط اسمه بالدوري السعودي للمحترفين وريال مدريد، على الرغم من أن انتقاله إلى الأخير تم نفيه مؤخرًا.

أحد اللاعبين المرشحين ليحل محل فرنانديز هو نجم تشيلسي كول بالمر، حيث كشف مهاجم مانشستر يونايتد السابق لويس ساها مؤخرًا عن إعجابه بتنوع مهارات النجم الإنجليزي.

وقال: "سيكون من المثير للغاية رؤية كول بالمر في مانشستر يونايتد. لم يعد لاعبًا في مانشستر سيتي... يمكنه اللعب في أي مركز هجومي تقريبًا.

لقد تمكن من اللعب في تشيلسي مع ما يقرب من 10 أنواع مختلفة من المهاجمين، ومع ذلك ظل هو اللاعب الرئيسي. وهذا يظهر مدى موثوقيته.

"إذا غادر برونو فرنانديز مانشستر يونايتد، فسيكون كول بالمر البديل المثالي. إنه لاعب مثير ولا يزال شابًا، ولديه الطاقة والثقة اللتين تناسبان أولد ترافورد تمامًا".