مانشستر يونايتد يخطط لخطوة مفاجئة لضم نجم ليفربول في محاولة لحل مشاكل خط الوسط

لا يزال ماك أليستر لاعباً أساسياً في فريق أرني سلوت، حيث شارك في 21 مباراة كأساسي هذا الموسم، لكن أداءه انخفض بشكل كبير، حيث لم يسجل أي هدف، وسجل تمريرتين حاسمة في موسم اتسم بشكل أساسي بالإحباط.

ومع ذلك، أكد لاعب الوسط في تصريح له في وقت سابق من هذا الشهر أن أداء الفريق يتحسن، حيث قال لموقع النادي على الإنترنت: "نشعر أننا في لحظة جيدة، أفضل بكثير من بداية الموسم. نحن نتحسن كفريق - وهو الأمر الأهم - والآن نتطلع إلى هذه المباراة الرائعة.

"عقد المدير الفني اجتماعًا جيدًا للغاية حيث قال إننا بحاجة إلى التحسن في كلا المنطقتين. هذا ما أردناه وأعتقد أننا أظهرنا ذلك في آخر مباراتين.

"لكننا كنا أكثر عدوانية، وضغطنا أكثر قليلاً. هذا ما نريده وهذا ما نريد الحصول عليه والاستمرار في ذلك. أعتقد أن هذا سيكون مفتاح النجاح.

"لدينا العديد من اللاعبين المصابين، لذا الأمر ليس بهذه السهولة، لكننا نحقق ذلك. أعتقد أننا جميعًا سعداء بأدائنا في آخر مباراتين.

"لعبنا ضد فريقين كانا أكثر عدوانية قليلاً وحاولنا البناء من الخلف، وهو ما قد يكون أفضل لنا. نحن في لحظة جيدة، لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل ومواصلة التحسن".