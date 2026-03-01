مانشستر يونايتد يتلقى ضربة قوية بسبب إصابة لوك شو الذي خرج متأثراً بإصابة في الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس

جاء رحيل شو في لحظة حاسمة، حيث كان مانشستر يونايتد متأخراً 1-0 بعد هدف مبكر من ماكسنس لاكروا. كانت هذه ضربة قاسية بشكل خاص لشو في موسم شهد تجاوزه لمشاكل اللياقة البدنية التي عانى منها في الماضي ليشارك في جميع مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضطر كاريك إلى إجراء تبديل مبكر، حيث أدخل نوسير مازراوي لملء الفراغ في الجانب الأيسر. على الرغم من التغيير، عانى يونايتد في العثور على إيقاعه أمام فريق بالاس النشط، وذهب إلى الاستراحة متأخراً بهدف واحد. لكن برونو فرنانديز أدرك التعادل لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، بعد طرد لاكروا بسبب تدخله الأخير على ماتيوس كونها. وواصل مانشستر يونايتد مسيرته ليحقق فوزًا 2-1 بفضل رأسية بنجامين سيسكو.