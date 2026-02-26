Getty Images Sport
مانشستر يونايتد يتلقى دفعة معنوية كبيرة بعد إصابة باتريك دورغو، حيث يكشف مدرب الدنمارك عن موعد عودته المحتمل
تعزيز إصابة دورغو
دورغو غائب منذ الفوز 3-2 على أرسنال في نهاية يناير. تعرض لإصابة خطيرة في أوتار الركبة، وتشير التقارير الأولية إلى أنه قد يغيب حتى أبريل. لكن الدنمارك بحاجة إلى أن يكون الظهير جاهزًا قبل ذلك الموعد نظرًا لمباراتها القادمة في تصفيات كأس العالم؛ حيث ستواجه مقدونيا الشمالية في 26 مارس. إذا فازت في تلك المباراة، فستواجه إما جمهورية أيرلندا أو التشيك في نهائي التصفيات في 31 مارس. ويرفض ريمر استبعاد احتمال مشاركة دورغو.
وقال: "في الوقت الحالي، أعلن مانشستر يونايتد إصابته، وستستمر إصابته حتى أبريل.
أعلم أن باتريك يحلم بأن يكون جاهزًا. أعتقد أن أكبر دافع له الآن، وهو يجري في غرفة التدريب، هو أنه يريد أن ينافس الجميع ويكون جاهزًا لتلك المباراة. سأساعده في الحفاظ على هذا الحلم طالما أن الفرصة متاحة".
تشخيص كاريك القاتم
تحدث مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، بصرامة عن مستقبل دورغو في نهاية شهر يناير، عندما كان مانشستر يونايتد لا يزال يحاول تحديد المدة التي سيغيبها عن الملاعب.
وقال: "لسوء الحظ، سيغيب بات لفترة من الوقت. ما زلنا نحاول تحديد المدة التي سيغيبها.
"علينا أن ننتظر ونرى، الأمر محبط، فقد كان بات في أفضل حالاته خلال الأسبوعين الماضيين. لم نكن متأكدين ما إذا كان الأمر مجرد تقلص عضلي بسيط أم أنه شيء أكثر خطورة، وفي الوقت الحالي يبدو أن الأمر أكثر خطورة.
لذا، سيستغرق الأمر بضعة أسابيع. كم عدد الأسابيع؟ سننتظر ونرى. هذا أمر محبط لنا جميعًا حقًا، وبالنسبة لبات، فهو في وضع جيد جدًا، ولكن للأسف هذا جزء من كرة القدم، وهو أمر علينا التعامل معه وإعادته في أسرع وقت ممكن".
إلهام دورغو
تحدث دورغو عن مصدر إلهامه الرئيسي في مانشستر يونايتد، مشيداً بتأثير نجم الشياطين الحمر السابق باتريس إيفرا بعد أن سجل هدفاً رائعاً ضد آرسنال.
نشر الفرنسي على X، إلى جانب مقطع فيديو له وهو يحتفل بهدف دورغو الرائع: "ماذا تفعل بي يا أخي". رد الدنماركي قائلاً: "تعلمت من الأفضل. لقد رأيت هدفك ضد بايرن".
قال كاريك: "كان بات لاعبًا مهمًا لنا في آخر مباراتين. من نواحٍ عديدة. من الناحية الهجومية، سجل هدفين بالطبع، لكنني أعتقد أنه من حيث التهديد واللياقة البدنية والجودة والارتباط. لكن من الناحية الدفاعية، كان رائعًا أيضًا في الجانب مع لوك، حيث ضاعف من قوته. ضد فريقين يطرحان الكثير من الأسئلة على الجانبين. إنها مهمة كبيرة جدًا بالنسبة له.
"أنا سعيد من أجله. الهدفان اللذان سجلهما مختلفان تمامًا، لكن هذا أمر طبيعي لأنه بذل جهدًا كبيرًا في الأداء. من الجميل رؤيته مبتسمًا وسعيدًا. خرج من الملعب بسبب تشنج عضلي بسيط، لا شيء أسوأ من ذلك. هذا يظهر فقط ما بذله في الأداء. أنا سعيد جدًا من أجله، وآمل ألا يكون الأمر سيئًا للغاية".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه مانشستر يونايتد كريستال بالاس ونيوكاسل في مباراتيه المقبلتين. ويحتل فريق كاريك حالياً المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس. ومن غير المرجح أن يتمكن الشياطين الحمر من الاستعانة بخدمات دورغو في فريقهم قبل نهاية الموسم.
