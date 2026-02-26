مانشستر يونايتد يتلقى دفعة معنوية كبيرة بعد إصابة باتريك دورغو، حيث يكشف مدرب الدنمارك عن موعد عودته المحتمل

دورغو غائب منذ الفوز 3-2 على أرسنال في نهاية يناير. تعرض لإصابة خطيرة في أوتار الركبة، وتشير التقارير الأولية إلى أنه قد يغيب حتى أبريل. لكن الدنمارك بحاجة إلى أن يكون الظهير جاهزًا قبل ذلك الموعد نظرًا لمباراتها القادمة في تصفيات كأس العالم؛ حيث ستواجه مقدونيا الشمالية في 26 مارس. إذا فازت في تلك المباراة، فستواجه إما جمهورية أيرلندا أو التشيك في نهائي التصفيات في 31 مارس. ويرفض ريمر استبعاد احتمال مشاركة دورغو.

وقال: "في الوقت الحالي، أعلن مانشستر يونايتد إصابته، وستستمر إصابته حتى أبريل.

أعلم أن باتريك يحلم بأن يكون جاهزًا. أعتقد أن أكبر دافع له الآن، وهو يجري في غرفة التدريب، هو أنه يريد أن ينافس الجميع ويكون جاهزًا لتلك المباراة. سأساعده في الحفاظ على هذا الحلم طالما أن الفرصة متاحة".