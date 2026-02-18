مانشستر يونايتد يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل جادون سانشو وسط فترة إعارة مخيبة للآمال إلى أستون فيلا

أشاد إيمري بسانشو لتحسن مستواه مؤخرًا، وأشار إلى أن النادي قد يسعى للتعاقد معه بشكل دائم. وردًا على سؤال حول ما إذا كان قد فكر في التعاقد مع سانشو، قال للصحفيين: "ليس بعد، لكنه لاعب رائع. نأمل أن يساعدنا من خلال تحسين مستواه في هيكلنا كما يفعل الآن. سيحتاج إلى عقد آخر، وربما يكون هنا. إذا لعب كرة القدم بأفضل ما لديه، فسوف نرغب في ضمه. لكن قد تكون هناك فرق أخرى مهتمة به. لم يكن أداءه في الجزء الأول من الموسم كافياً. كان يعمل ويحاول، لكنه لم يحقق الأداء الذي كنا نحتاجه. الآن هو يتحسن. إنه يواجه التحدي بالنسبة له ولنا".