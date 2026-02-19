Getty Images Sport
مانشستر يونايتد يبحث عن لاعب دفاع برشلونة في الصيف، لكنه يواجه منافسة من إنتر
الشياطين الحمر يحددون بالدي كأولوية دفاعية
يكثف مانشستر يونايتد جهوده لتعزيز مركز الظهير الأيسر، حيث برز بالدي لاعب برشلونة كهدف رئيسي في سوق الانتقالات الصيفية. يعاني عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز من مشاكل عدم الاستقرار واللياقة البدنية في هذا المركز، ويُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على أنه حل طويل الأمد ذو إمكانات عالية. في حين يُقال إن مانشستر يونايتد مستعد لاختبار المياه بخطوة استهلالية، إلا أنه يواجه منافسة شديدة من إنتر ميلان، الذي يراقب أيضًا خريج لا ماسيا عن كثب.
يتزامن اهتمام أولد ترافورد مع الحوار الجاري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة بشأن ماركوس راشفورد. يبدو أن اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في كاتالونيا، سيبقى في إسبانيا بشكل دائم، على الرغم من أن رسوم الانتقال المطلوبة لضمه قد تعقّد الصفقة. قد تؤدي هذه الديناميكية إلى اتفاق متبادل، حيث من المحتمل أن يتجه بالدي في الاتجاه المعاكس لتعزيز خط دفاع مانشستر يونايتد الذي يحتاج بشدة إلى السرعة والمرونة التكتيكية.
تشيرصحيفة موندو ديبورتيفوإلى أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم 40 مليون يورو (33.5 مليون جنيه إسترليني) لضمان خدمات اللاعب الإسباني. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا الرقم أقل من التقييم الداخلي لبرشلونة. عقد بالدي ساري حتى عام 2028 ويحميها بند تحرير رمزي بقيمة مليار يورو، مما يمنح البلوغرانا نفوذاً هائلاً على طاولة المفاوضات أثناء تقييم احتياجاتهم المالية مقابل طموحاتهم الرياضية.
إصلاحات فليك الدفاعية في كامب نو
من المتوقع أن تشهد وحدة هانسي فليك الدفاعية تغييرات كبيرة خلال فترة التوقف بين الموسمين. على الرغم من الأداء الجيد للفريق هذا الموسم، إلا أن مراكز الظهير تم تحديدها على أنها منطقة تفتقر إلى العمق والأداء المتسق على أعلى مستوى. دفعت هذه الصعوبات الإدارة إلى التفكير في ضم لاعبين جدد، مما قد يؤدي إلى رحيل أسماء معروفة.
على الرغم من أن بالدي كان اللاعب الأساسي بلا منازع في معظم الموسم، إلا أن مركزه لم يعد يعتبر محصنًا. وقد جذب نائبه، جيرارد مارتين، اهتمام نادي ميلان، مما يشير إلى أن تغييرًا واسعًا في الخيارات الدفاعية للنادي أصبح وشيكًا. إذا أراد برشلونة تحقيق التوازن في وضعه المالي الحساس مع الحفاظ على قدرته التنافسية، فقد يضطر إلى قبول عروض لاعبيه الأساسيين إذا تم تلبية تقييمهم.
يأمل مانشستر يونايتد أن توفر هذه المرحلة الانتقالية النفوذ اللازم لإقناع النادي الكتالوني بالتخلي عن أحد أكثر مواهبه المحلية الواعدة. لا يزال مسؤولو النادي في إسبانيا يؤمنون بإمكانيات بالدي الهائلة، مشيرين إلى أن إمكاناته لم تتحقق بالكامل بعد على الرغم من بعض الأداء الفردي غير المتسق. يأمل الجهاز الفني أن يعزز الشاب مكانته كحل طويل الأمد خلال الأشهر الأخيرة من الموسم.
السؤال الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو واهتمام إنتر
هناك شعور بأن بالدي يحظى بتقدير كبير، ولكن لا يوجد لاعب خارج نطاق التفاوض إذا وصل عرض مغري يسمح لفليك بإعادة تشكيل مناطق أخرى من تشكيلته الأساسية. مع ارتباط المدافع بالعقد لعدة سنوات أخرى، لا يتعرض برشلونة لضغط فوري للبيع، على الرغم من إدراكه التام لمدى سرعة تقلب القيمة السوقية للاعب مع اقتراب نهاية العقد.
دخول إنتر إلى السباق يضيف طبقة من التعقيد للريد ديفلز، حيث يشتهر النيرازوري بذكائه في سوق الانتقالات. هذا الاهتمام من عدة أندية قد يدفع السعر إلى ما هو أبعد من الميزانية الأولية لمانشستر يونايتد. في الوقت الحالي، لا يزال التركيز على الملعب، لكن الضجة من مانشستر وميلان تضمن أن مستقبل بالدي سيظل أحد العناوين الرئيسية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
مستقبل بالدي في برشلونة: الأداء والمنافسة
سيسعى بالدي إلى ترسيخ مكانته في خطط هانسي فليك مع دخول برشلونة المرحلة الحاسمة من الموسم. ستكون أداءات الشاب في الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان النادي يعتبره لاعبًا "غير قابل للتحويل" أو لاعبًا يمكن التضحية به لتمويل إعادة بناء الفريق بشكل أوسع.
بالنسبة للريد ديفلز، لا يزال التركيز منصبًا على تأمين مكان في البطولات الأوروبية لضمان أن يكون لديهم القوة المالية والسمعة الرياضية لجذب لاعبين مثل بالدي. سيواصل فريق التوظيف مراقبة تقدم المدافع مع الحفاظ على الحوار مع برشلونة حول مستقبل راشفورد. ومن المتوقع تقديم عرض رسمي بمجرد فتح سوق الانتقالات الصيفية رسميًا وتأكيد الميزانية النهائية للنادي.
