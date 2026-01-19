Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
Chris Burton و زهيرة عادل

نجم مانشستر يونايتد السابق: كريستيانو رونالدو مستعد للعب في "أدنى دوري" سعيًا وراء حلمه!

ناني يدلو بدلوه في ملف اعتزال صاروخ ماديرا..

كريستيانو رونالدو مستعد للانضمام إلى "أدنى دوري احترافي" من أجل الوصول إلى 1000 هدف في المسابقات، وفقًا لما زعمه زميله السابق في مانشستر يونايتد ناني، ولكن من غير المتوقع أن يضطر إلى السير في هذا الطريق.

بخلاف ذلك، فإن أسطورة كرة القدم البرتغالية، الذي لا يزال يقدم أداءً قويًا في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر، يحظى بدعم كبير للمشاركة في يورو 2028.

  • سجل رونالدو الرائع

    أعلن رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، أن كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له، حيث يستعد لكتابة المزيد من التاريخ هناك من خلال المشاركة في الحدث الرئيسي للفيفا للمرة السادسة، ومع ذلك، لم يذكر أي شيء عن بطولة كأس الأمم الأوروبية.

    من المقرر أن يمتد عقد رونالدو المربح في دوري روشن السعودي حتى صيف 2027، حيث سيكون عمره 42 عامًا، لا توجد أي مؤشرات على تباطؤ هذا المهاجم الخالد.

    وقد أعرب عن رغبته في الوصول إلى رقم من أربعة أرقام في عدد الأهداف، بعد أن تجاوز 950 هدفًا، ومن المتوقع أن يحقق هذا الإنجاز الرائع بسهولة نسبية، نظرًا لأنه لا يزال حاضرًا بقوة في نادي النصر، وهو أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال برصيد 143 هدفًا.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    1000 هدف ويورو 2028: هل سيحقق رونالدو هذه الأهداف؟

    قال زميل صاروخ ماديرا في المنتخب الوطني وزميله السابق في أولد ترافورد ناني لمجلة FourFourTwo: "سيصل إلى 1000 هدف بسهولة، لا شك لدي في ذلك. إنه إنجاز مهم بالنسبة له، شيء كان يطمح إليه منذ سنوات".

    وأضاف: "رونالدو يريد أن يصل إلى 1000 هدف مسجل، لأن لاعبين آخرين مثل بيليه أو روماريو ادعوا أنهم حققوا هذا الرقم، لكن لم يتم تسجيل جميع أهدافهم. يمكن لكريستيانو أن يصنع فيلمًا بجميع أهدافه. سيصل إلى هذا الرقم، حتى لو اضطر للذهاب إلى أدنى دوري احترافي في العالم لتحقيق ذلك. لكنه لن يحتاج إلى ذلك".

    وتابع ناني عن طول عمر رونالدو، الذي قضى أكثر من عقدين من الزمن في المنافسة على أعلى مستوى ممكن: "لا شيء يفاجئني. كريستيانو كان دائمًا يعرف بالضبط ما يريده، عندما تكون واضحًا بشأن أولوياتك ولديك الدعم المناسب من حولك، يصبح كل شيء أسهل. هذا الرفض للاستسلام هو ما جعله أحد أعظم اللاعبين في كل العصور. حتى الآن، في سن الأربعين، لا يزال يذهل الناس، لكنه لا يذهلني. آمل أن يحافظ على نفس المستوى الذي أظهره في التصفيات وأن يصبح لاعبًا مهمًا لروبرتو مارتينيز في كأس العالم، فالأهداف لا تختفي".

    حول فرص ظهور رونالدو في بطولة دولية كبرى أخرى، قال ناني: "آمل أن يلعب في بطولة أمم أوروبا. سيتوقف ذلك على حالته البدنية، وما إذا كانت الإصابات ستتركه وشأنه، وما إذا كان سيجد الدافع للاستمرار في المنافسة كما فعل لأكثر من 20 عامًا. لكن إذا كان هناك من يمكنه القيام بشيء استثنائي مثل اللعب في بطولة أمم أوروبا في سن 43، فهو كريستيانو".

  • رونالدو يدعم تمديد مسيرته الدولية مع البرتغال

    ساعد رونالدو البرتغال على الفوز ببطولة أمم أوروبا في عام 2016، كما أضاف لقبين في دوري الأمم الأوروبية إلى سجل إنجازاته منذ ذلك الحين.

    وقال زميله السابق في مانشستر يونايتد ويس براون مؤخرًا لموقع GOAL عن تمديد CR7 لمسيرته الدولية إلى ما بعد عام 2026: "إذا كان بإمكانه أن يضيف شيئًا للفريق، فلماذا لا يتم اختياره؟ هل هذا يعني أنه يجب أن يلعب كل مباراة؟ انظر إلى البطولة الأخيرة، كان الجميع يقول إنه لا يجب أن يلعب، لكنه قدم أداءً جيدًا. إنه يعلم أن الصحافة ستنتقده على أي حال بمجرد أنه لا يسجل أو يقدم تمريرة حاسمة. في الوقت نفسه، لا يزال موجودًا من أجل زملائه الأصغر سنًا ويريدهم أن يقدموا أداءً جيدًا. في ذهنه، هو لم ينتهِ بعد ويمكنه أن يساهم في الفريق. لا أعتقد أنه سيتقاعد من كرة القدم الدولية حتى يتقاعد تمامًا. لا يزال لديه الطاقة، ونفس الإيمان، ولا يزال قادرًا على القيام بذلك. لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يمكنهم قول ذلك في هذا المستوى".

  • Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025Getty/GOAL

    اللعب إلى جانب كريستيانو جونيور؟ رونالدو ليس لديه خطة للتقاعد

    حقق رونالدو 226 مباراة دولية مع البرتغال، وهو رقم قياسي آخر، كما أعرب عن رغبته في اللعب إلى جانب ابنه كريستيانو جونيور في مرحلة ما، ربما مع النادي والمنتخب الوطني. ويبدو أنه لا ينوي التقاعد في أي وقت قريب.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
النصر crest
النصر
النصر
0