مانشستر يونايتد في مأزق بشأن عقد كوبي ماينو
مانشستر يونايتد لم يبدأ بعد مفاوضات مع ماينو
وفقًا لصحيفة The Sun، لم يبدأ مانشستر يونايتد بعد مفاوضات مع ماينو بشأن عقد جديد. ينتهي العقد الحالي للاعب الدولي الإنجليزي في عام 2027، وتزعم التقارير أنه طلب مغادرة النادي على سبيل الإعارة في الصيف. لم يشارك في أي مباراة أساسية تحت قيادة روبن أموريم، لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية تحت قيادة كاريك، منذ تعيين لاعب وسط توتنهام ومانشستر يونايتد السابق مدربًا مؤقتًا. يمتلك مانشستر يونايتد خيار تمديد عقد ماينو لمدة عام آخر.
على الرغم من أن لاعب الوسط لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل، إلا أن كاريك يتعمد عدم إلقاء محاضرات على الشاب. يعتقد المدرب أنه بعد هذه الفترة العصيبة من الناحية النفسية، فإن أفضل تدخل تدريبي هو في كثير من الأحيان عدم التدخل على الإطلاق، مما يتيح لـ"الموهبة الكبيرة" مساحة للتنفس وإيجاد انسيابيته الطبيعية دون خوف من الاستبدال الفوري.
كارريك يشيد باللاعب الوسط
تحدث كاريك عن إمكانات لاعب الوسط الشاب مع تقدم الموسم.
وقال لبي بي سي سبورت: "أعرف كوبي منذ وقت طويل. بدأت العمل معه عندما كان في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره، عندما كنت أبدأ في الحصول على شهادات التدريب - قبل بضع سنوات". "فقط القليل. ثم، بالطبع، عندما كنت هنا للمرة الأولى، كان موجودًا قليلاً.
لذا أعتقد أن معرفتي به وتجربتي معه ورؤيته يؤدي بمثل هذا المستوى في مثل هذه المناسبات الكبيرة... قلت سابقًا أن المدربين قادرون على التعامل مع الوجود هنا والمستوى المطلوب للتعامل مع ذلك. ما فعله كوبي في مثل هذا العمر الصغير أمر لا يصدق حقًا.
"ننسى كم هو صغير السن. كنت من أشد المعجبين بمشاهدته وهو يلعب ومعرفة ما هو قادر عليه. لذا لم يكن قرارًا صعبًا أن أشركه في المباراة. ولأكون صادقًا، ليس من السهل أن تجد إيقاعك وتجد مستواك عندما لا تلعب. هناك أشياء يمكنه أن يتحسن فيها، أشياء يمكنه أن يطورها، لكننا لم نبدأ في أي من ذلك لأننا ندعه يجد إيقاعه."
"كنت حريصًا جدًا على عدم إعطائه الكثير — بعض النصائح الصغيرة، وبعض الأمور المتعلقة بالموقع، وبعض الأمور الصغيرة هنا وهناك — ولكنني أثق في قدراته. إنه لاعب كرة قدم رائع ولديه موهبة كبيرة".
نداء توخيل
لعب مينو 10 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، لكنه لم يلعب بعد تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل. آخر مباراة خاضها مع منتخب بلاده كانت تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي، عندما فازت إنجلترا على أيرلندا 2-0 في سبتمبر 2024.
لكن المدرب الألماني فتح الباب أمام عودة لاعب الوسط.
وقال: "من الرائع أن [ماينو] عاد إلى الملعب. إنه موهبة كبيرة"، قال توخيل أثناء حضوره قرعة دوري الأمم الأوروبية.
لقد لعب بالفعل بطولة كاملة مع إنجلترا، لذا فقد عاد إلى الصورة، وكذلك لوك شو وهاري [ماجواير].
"هناك بعض اللاعبين الذين عادوا فجأة إلى الصورة، وهم يلعبون الآن بأربعة مدافعين وبأسلوب مختلف يسهل قليلاً تكييفه مع هيكلنا في الوقت الحالي. إنها منافسة جيدة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تواجه إنجلترا أوروغواي واليابان في مباريات الإحماء المقبلة لكأس العالم في مارس؛ وفي البطولة، ستلعب مع كرواتيا وغانا وبنما في المجموعة L في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
