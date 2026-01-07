مانشستر يونايتد ضد برايتون | عقدة هوتسلر ترسخت يا جوارديولا .. وليلة استثنائية على هالاند بمفرده رغم التعثر!

أصبح نادي برايتون الذي يقوده المدرب الألماني الشاب فابيان هوتسلر بمثابة العقدة الحقيقية لنادي مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، بعدما واصل تفوقه المعنوي أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي، ونجح للمباراة الرابعة على التوالي في تجنب الخسارة أمام كتيبة المدرب بيب جوارديولا، في ظاهرة لافتة تعكس التحول الكبير في شخصية الفريق.

وخلال آخر أربع مواجهات جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، تمكن برايتون من فرض نفسه بقوة، حيث حقق انتصارين مهمين إلى جانب تعادلين، ليؤكد أنه لم يعد خصمًا سهلًا أمام السيتي، بل أصبح منافسًا يُجيد التعامل مع أسلوب لعبه ويعرف كيف يُعطل مفاتيح خطورته، سواء على مستوى الاستحواذ أو بناء الهجمات.

وفي المقابل، واصل مانشستر سيتي سلسلة تعادلاته في الدوري، بعدما سقط في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، وهو ما يُثير القلق داخل أروقة الفريق السماوي.

البداية كانت بتعادل سلبي أمام سندرلاند، قبل أن يتعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 أمام تشيلسي، ليُكرر السيناريو ذاته أمام برايتون، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في نتيجة تعكس تراجع الفاعلية الهجومية وصعوبة حسم المباريات أمام الفرق المنظمة.

وتؤكد هذه السلسلة من النتائج أن برايتون بات يمتلك تفوقًا ذهنيًا وتكتيكيًا أمام مانشستر سيتي، في الوقت الذي يجد فيه الأخير صعوبة متزايدة في كسر هذا التفوق، ما يُضيف مزيدًا من التعقيد على مشواره في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال المرحلة المقبلة.