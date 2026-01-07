pep guardiolaGOAL GFX
مانشستر يونايتد ضد برايتون | عقدة هوتسلر ترسخت يا جوارديولا .. وليلة استثنائية على هالاند بمفرده رغم التعثر!

مانشستر سيتي يواصل معاناته في ليلة لن تُنسى لهالاند!

واصل مانشستر سيتي تقديمه للمستوى غير المقنع، وتعرض لتعثر جديد، بالتعادل أمام برايتون بهدف لمثله في ملعب الاتحاد، ليفتح الباب أمام آرسنال لتوسيع الفارق في الصدارة إلى 8 نقاط حال فوزه على ليفربول مساء الخميس.

السيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، واصل تراجعه بعد أن كان قريبًا للغاية من آرسنال المتصدر.

    عقدة برايتون ترسخت يا مانشستر سيتي

    أصبح نادي برايتون الذي يقوده المدرب الألماني الشاب فابيان هوتسلر بمثابة العقدة الحقيقية لنادي مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، بعدما واصل تفوقه المعنوي أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي، ونجح للمباراة الرابعة على التوالي في تجنب الخسارة أمام كتيبة المدرب بيب جوارديولا، في ظاهرة لافتة تعكس التحول الكبير في شخصية الفريق.

    وخلال آخر أربع مواجهات جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، تمكن برايتون من فرض نفسه بقوة، حيث حقق انتصارين مهمين إلى جانب تعادلين، ليؤكد أنه لم يعد خصمًا سهلًا أمام السيتي، بل أصبح منافسًا يُجيد التعامل مع أسلوب لعبه ويعرف كيف يُعطل مفاتيح خطورته، سواء على مستوى الاستحواذ أو بناء الهجمات.

    وفي المقابل، واصل مانشستر سيتي سلسلة تعادلاته في الدوري، بعدما سقط في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، وهو ما يُثير القلق داخل أروقة الفريق السماوي.

    البداية كانت بتعادل سلبي أمام سندرلاند، قبل أن يتعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 أمام تشيلسي، ليُكرر السيناريو ذاته أمام برايتون، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في نتيجة تعكس تراجع الفاعلية الهجومية وصعوبة حسم المباريات أمام الفرق المنظمة.

    وتؤكد هذه السلسلة من النتائج أن برايتون بات يمتلك تفوقًا ذهنيًا وتكتيكيًا أمام مانشستر سيتي، في الوقت الذي يجد فيه الأخير صعوبة متزايدة في كسر هذا التفوق، ما يُضيف مزيدًا من التعقيد على مشواره في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال المرحلة المقبلة.

    هالاند يُنهي نحسه في ليلة تعثر السيتي

    أنهى إرلينج هالاند سلسلة النحس التي عانى منها مؤخرًا، بعدما زار شباك برايتون بهدف من ركلة جزاء حصل عليها زميله البلجيكي جيرمي دوكو.

    هالاند لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، أمام نوتنجهام فورست ثم سندرلاند ثم تشيلسي بالترتيب، ليُنهي تلك السلسلة السلبية، ولكنها جاءت في ليلة تعثر فريقه أمام برايتون.

    وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هالاند فشل في تسجيل هدف الفوز لفريقه، بعدما أتيحت أمامه أكثر من فرصة، صنعها له زميله الفرنسي المتألق ريان شرقي.

    إرلينج هالاند واصل تفوقه على منافسيه الرئيسيين خلال الموسم الحالي، سواء الفرنسي كيليان مبابي وهاري كين.

    هالاند رفع رصيد مساهماته التهديفية إلى 45 مساهمة، بتسجيل 39 هدفًا وصنع 6 أهداف، بينما جاءت مساهمات مبابي عند 41 مساهمة، ثم كين بـ38 مساهمة.

  • هالاند يتفوق على دروجبا ويُسجل هدفًا تاريخيًا

    واصل النجم النرويجي إرلينج هالاند وضع اسمه بين كبار الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا أمام برايتون، حمل أرقامًا وإنجازات تاريخية جديدة.

    وبهدفه في شباك برايتون، نجح هالاند في تخطي أسطورة تشيلسي ديدييه دروجبا في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج، حيث رفع رصيده إلى 105 أهداف، متقدمًا على دروجبا الذي توقف عند 104 أهداف، ليحتل مهاجم السيتي المركز الـ32 في ترتيب الهدافين عبر تاريخ المسابقة.

    ولم يكن هدف هالاند عاديًا، إذ دخل سجلات الدوري الإنجليزي كونه الهدف رقم 35 ألف في تاريخ البطولة، ليضيف إنجازًا استثنائيًا جديدًا إلى مسيرته، بعد مرور أربع سنوات و131 يومًا على تسجيل الهدف رقم 30 ألف، والذي أحرزه كريس وود بقميص بيرنلي أمام ليدز يونايتد في أغسطس 2021.

    وعلى صعيد الأرقام الفردية، واصل هالاند فرض هيمنته داخل ملعبه، بعدما سجل 60 هدفًا على أرض مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ليؤكد تفوقه اللافت، خاصة أنه منذ انضمامه إلى السيتي لم يتمكن أي لاعب من تسجيل أكثر من 39 هدفًا على ملعب فريقه في المسابقة.

    كما رفع المهاجم النرويجي رصيده التهديفي مع مانشستر سيتي إلى 150 هدفًا في جميع البطولات، خلال 174 مباراة فقط، وهو رقم يعكس معدلًا تهديفيًا استثنائيًا، ويؤكد القيمة الهجومية الكبيرة التي يمثلها هالاند في مشروع السيتي المحلي والقاري.

    أخطاء جوارديولا التي كلفت السيتي المباراة!

    عانى مانشستر سيتي من عدة سلبيات واضحة خلال مواجهة برايتون، كانت سببًا مباشرًا في فقدان نقطتين ثمينتين، والخروج بنتيجة التعادل بدلًا من تحقيق انتصار كان في المتناول.

    أبرز هذه المشكلات تمثلت في سوء تعامل السيتي مع التحولات السريعة لبرايتون، حيث ظهرت مساحات كبيرة خلف الخط الدفاعي، استغلها لاعبو برايتون في تهديد مرمى الفريق السماوي أكثر من مرة.

    ورغم الخطورة المتكررة، أنقذ الحارس جيانلويجي دوناروما فريقه بتدخلات حاسمة، منع بها السيناريو من أن يكون أسوأ على كتيبة بيب جوارديولا.

    وعلى المستوى الفني، بيب جوارديولا  تأخر في الدفع بالنجم الفرنسي ريان شرقي، الذي بمجرد مشاركته أضاف حيوية كبيرة على الجانب الهجومي، وساهم في رفع الإيقاع وصناعة الخطورة في الثلث الأخير من الملعب.

    شرقي نجح في صناعة فرصتين محققتين للتسجيل للمهاجم إرلينج هالاند، إلا أن الأخير لم يُحسن استغلالهما، ليضيع على مانشستر سيتي فرصة حسم اللقاء والخروج بالنقاط الثلاث، في مباراة كانت التفاصيل الصغيرة فيها كفيلة بتغيير النتيجة.

    وبين ثغرات دفاعية، وتأخر في القرارات الفنية، وإهدار للفرص السهلة، دفع مانشستر سيتي ثمن أخطائه أمام برايتون، ليواصل مسلسل التعثر في الدوري الإنجليزي، ويمنح آرسنال فرصة جديدة في صراع الصدارة.

