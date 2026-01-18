Man Utd Man City W+Ls GFX 16:9GOAL
Richard Martin

أين كان مانشستر يونايتد تحت قيادة روبن أموريم؟! كاريك يفضح البرتغالي والضحية بيب جوارديولا

كانت عبارة "إنه كاريك، كما تعلمون، من الصعب تصديق أنه ليس شولز" ترددت في أرجاء ملعب أولد ترافورد خلال فوز مانشستر يونايتد المذهل 2-0 على مانشستر سيتي يوم السبت، ومشاهدة الشياطين الحمر وهم يهزمون منافسيهم المحليين بفارق كبير بينما يسجلون خمسة أهداف، كان من الصعب تصديق أن روبن أموريم كان مسؤولاً عن هذا الفريق لفترة طويلة ولكنه لم يجعلهم يلعبون بهذه الطريقة أبداً.

بينما كان أموريم يتحمل عبء الانتقادات المستمرة من لاعبي مانشستر يونايتد القدامى، لم يكن لدى المحللين سوى أشياء إيجابية ليقولوها عن المباراة الأولى لمايكل كاريك كمدرب.

كان واين روني "سعيدًا للغاية" و"متحمسًا للغاية للاعبين وللمشجعين - فقد كان المشجعون متعطشين لذلك خلال السنوات القليلة الماضية". شدد غاري نيفيل على أنه "ليس الوقت المناسب للاندفاع"، لكنه لم يستطع منع نفسه. قال قائد مانشستر يونايتد السابق: "يوم رائع للغاية". "الأهداف مفيدة، والنتيجة مفيدة، لكن يا إلهي، كان هذا الأداء ضروريًا. مايكل كاريك لعب في فرق مانشستر يونايتد العظيمة، وهو يعرف كيف يبدو الأمر".

حتى روي كين، الذي رحب بكارريك في منصبه قبل يومين من خلال انتقاد زوجته، تحدث بلطف ووصفه بأنه "يوم مثالي". لكن الأهم كان رد فعل لاعبي مانشستر يونايتد الحاليين الذين استطاع كارريك أن يحفزهم يوم السبت والذين سيعمل معهم حتى نهاية الموسم.

قال ليساندرو مارتينيز: "لا يصدق، لا يصدق. أعتقد أن أحد الأشياء المهمة التي قالها مايكل كاريك هو 'استخدموا طاقة الناس'، وأعتقد أننا فعلنا ذلك اليوم، وعندما نكون معًا هكذا، من المستحيل أن نخسر على أرضنا. اليوم تشعر بطاقة مختلفة عندما تنظر إلى عيون اللاعبين".

طاقة مختلفة هي بالتأكيد ما كان يحتاجه مانشستر يونايتد بعد دورة أموريم من السلبية، وتعليقاته الغريبة عن جودة الفريق وهجماته الفردية على اللاعبين. لكنهم بدأوا بداية جديدة تحت قيادة كاريك، وأفضل بداية ممكنة.

GOAL تحلل الفائزين والخاسرين في أولد ترافورد...

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    الفائز: مايكل كاريك

    يوم الجمعة، سُئل كاريك عما إذا كان نادي مانشستر يونايتد قد فقد روحه، لكنه سارع إلى رفض هذا الافتراض، قائلاً إن النادي لا يزال يتمتع بالكثير من السحر. كان هذا بالضبط ما احتاج مشجعو مانشستر يونايتد ولاعبوه إلى سماعه بعد كل انتقادات أموريم. وساعد المدرب المؤقت، بدعم غير مشروط من المشجعين، في إطلاق العنان لهذا السحر.

    لم يكن لدى كاريك سوى ثلاثة أيام للعمل مع اللاعبين في كارينجتون، لكنه تمكن من جعلهم يجرون بقوة أكبر مما فعلوا تحت قيادة سلفه، أو خلال فترة دارين فليتشر التي استمرت مباراتين. لم يضغط مانشستر يونايتد على خصومه بمثل هذه القوة منذ الموسم الأول لإريك تين هاج، وكانوا قساة أيضًا، حيث واصلوا استغلال ثغرات مانشستر سيتي بعد أن تقدموا في النتيجة، ثم سعوا إلى تسجيل الهدف الثالث، بينما تم إلغاء ثلاثة أهداف بسبب التسلل.

    اتخذ لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق بعض القرارات الجريئة في تشكيلته الأساسية، لكنها كانت جميعها منطقية. أعاد كوبي ماينو من منفاه تحت قيادة أموريم، ولعب الفريق بمرونة أكبر بكثير مما كان عليه الحال في معظم الموسم. تمكن من إدخال أماد ديالو وبريان مبيومو في الفريق واستخراج أفضل ما لديهما، وكذلك باتريك دورجو، الذي تألق على الجانب الأيسر من الهجوم. حتى إشراك ماتيوس كونها على مقاعد البدلاء بدا أنه أطلق العنان لبعض الحماس لدى البرازيلي، الذي كان مثيرًا عند دخوله الملعب وأعد الهدف الثاني لدورغو بعد أن منح مبيومو التقدم لمانشستر يونايتد.

    يعلم كاريك أن مانشستر يونايتد سيبحث عن مدرب من الطراز الرفيع في الصيف، ولكن من الصعب الجدال مع سجله في فترتيه التدريبيتين حتى الآن: تعادل واحد وثلاثة انتصارات، على ميكيل أرتيتا وأوناي إيمري والآن جوارديولا.

    • إعلان
  • Ruben AmorimGetty Images

    الخاسر: روبن أموريم

    انتظر مانشستر يونايتد طويلاً حتى يبدأ فريق أموريم في الانطلاق، ولكن بعد 14 شهراً، استسلموا، واضطروا إلى إجراء تغيير بسبب شخصية المدرب العنيدة والنتائج السيئة للغاية. في غضون ذلك، احتاج كاريك إلى مباراة واحدة فقط ليحصل على استجابة من فريقه مانشستر يونايتد.

    كان هذا أسلوبًا مختلفًا تمامًا في لعب كرة القدم، أكثر تحفظًا من ناحية ما، حيث لم يمتلك مانشستر يونايتد سوى 32% من الاستحواذ على الكرة وكان سعيدًا بانتظار دوره قبل أن يهاجم مانشستر سيتي في هجماته المرتدة. لكنه كان أيضًا أسلوبًا عدوانيًا في اللعب، حيث كشف الفريق عن خطة ضغط موجهة، وانقض على الفرص عندما رأى الفرصة سانحة. كانت كرة قدم سريعة ومثيرة، وهي ما يتغذى عليه مشجعو مانشستر يونايتد، وما نادرًا ما رأوه تحت قيادة المدرب السابق.

    يمكن القول أن أموريم كان محظوظًا لفقدان أماد ومبيومو لمدة شهر وفرنانديز لثلاث مباريات خلال سلسلة النتائج التي أدت إلى فقدانه وظيفته. لكنه كان يمتلكهم أيضًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم، ولم يكن هناك سوى فترة جيدة واحدة، وهي سلسلة الانتصارات الثلاثة ضد سندرلاند وليفربول وبرايتون في أكتوبر.

    بالنظر إلى كيفية ازدهار فرنانديز في دوره الهجومي وكيفية إحداث أماد أضراره كلاعب هجوم جناح بدلاً من ظهير جناح، جعل ذلك نظام أموريم يبدو أكثر تقييدًا وأظهر سبب صواب قرار إدارة مانشستر يونايتد بالتخلص منه في النهاية.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    الفائز: برونو فرنانديش

    كان هذا هو فرنانديش الذي كان مشجعو مانشستر يونايتد يتوسلون لرؤيته، بدلاً من ذلك الذي يجلس في خط وسط مكون من لاعبين اثنين، ويتحكم في اللعب من العمق كما شاهدوه يلعب تحت قيادة أموريم. كانوا يريدون رؤية قائدهم يتألق، وهذا ما حصلوا عليه عندما قاد فريقهم إلى أول فوز في ديربي محلي ضد مانشستر سيتي منذ يناير 2023، عندما لعب دوراً حاسماً في الفوز المثير والجدل 2-1.

    كان فرنانديش هو من يقود هجوم مانشستر يونايتد، حيث مرت جميع أفضل حركات الفريق من خلاله. ساهم في أول هدفين لمانشستر يونايتد اللذين تم إلغاؤهما، حيث مرر الكرة إلى أماد في أحدهما قبل أن يتعرض هو نفسه لخطأ تسلل بفارق ضئيل في الآخر. على الرغم من أن الأهداف لم يتم احتسابها، إلا أنها أعطت يونايتد الثقة في قدرته على هزيمة سيتي، وكان من المحتم أن يكون فرنانديش في قلب الحركة عندما تقدموا أخيرًا. انطلق بسرعة في الملعب بعد أن استلم تمريرة من مبيومو، ومع وجود اللاعب الكاميروني وأماد كخيارين، مرر الكرة إلى الأول، وهو ما ثبت أنه الخيار الصحيح.

    كان كاريك ممتنًا للغاية لقائده، قائلاً: "أعتقد أنه كان رائعًا في الطريقة التي لعب بها في هذا المركز. إنه ذكي للغاية في كيفية شغله للمساحات. كان له دور دفاعي منضبط أيضًا لحماية الفريق من أي شيء في الوسط قدر الإمكان. لم يكن الأمر كله لعبًا وإيجابية حتى تلك اللحظة. برونو يتمتع بقدرات عالية. يمكنه التكيف مع اللعب في هذا المركز، وهو يشكل تهديدًا حقيقيًا. لقد صنع الفارق".

0