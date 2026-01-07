بعد إقالة أموريم .. مانشستر يونايتد يطلب أحد مدربي دوري روشن السعودي ويتلقى الرد مباشرة!

بعد أشهر من الدعوات المتكررة لإقالته، اتخذ مانشستر يونايتد أخيرًا قرارًا حاسمًا قبل يومين بإقالة روبن أموريم من منصبه كمدرب للفريق، وذلك بعد موجة غضب جماهيري ومطالب متزايدة وجهت إلى مجلس الإدارة.

أموريم، الذي عانى طوال فترة قيادته للشياطين الحمر لتحقيق نتائج إيجابية، أصبح منصبه غير قابل للدفاع بعد تعادل الفريق 1-1 مع ليدز يونايتد في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال تصريحاته بعد المباراة، أصر على رغبته في الاستمرار حتى نهاية عقده عام 2027، لكنه لم يحصل على هذه الفرصة، كما شهدت الفترة السابقة اشتباكات بينه وبين مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس في اجتماع قبل المباراة.

وقال النادي في بيان رسمي "مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت إدارة النادي على مضض قرارًا بأن الوقت مناسب لإجراء تغيير. هذا القرار يمنح الفريق أفضل فرصة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. يود النادي شكر روبن على جهوده ومساهماته ويتمنى له التوفيق في مستقبله."