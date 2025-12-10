قرار مانشستر يونايتد قد يسهل الصفقة! .. النصر يستعد للتحرك مجددًا لخطف كاسيميرو ونادٍ سعودي كبير يهدده

اسم النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم؛ أصبح دائم الارتباط بالانتقال إلى الملاعب السعودية، وتحديدًا منذ صيف 2023.

وارتبط اسم كاسيميرو؛ بكل من "النصر، الهلال والاتحاد" تحديدًا، وسط رفض من الجماهير بسبب تراجع مستويات اللاعب.

لكن.. تحسُن أداء النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة، في الفترة الأخيرة؛ جعله يعود إلى أجندة الأندية السعودية مجددًا، على الأغلب.