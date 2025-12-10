FBL-ENG-PR-MAN UTD-SUNDERLANDAFP
قرار مانشستر يونايتد قد يسهل الصفقة! .. النصر يستعد للتحرك مجددًا لخطف كاسيميرو ونادٍ سعودي كبير يهدده

كاسيميرو يعود للساحة الرياضية السعودية مجددًا..

اسم النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم؛ أصبح دائم الارتباط بالانتقال إلى الملاعب السعودية، وتحديدًا منذ صيف 2023.

وارتبط اسم كاسيميرو؛ بكل من "النصر، الهلال والاتحاد" تحديدًا، وسط رفض من الجماهير بسبب تراجع مستويات اللاعب.

لكن.. تحسُن أداء النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة، في الفترة الأخيرة؛ جعله يعود إلى أجندة الأندية السعودية مجددًا، على الأغلب.

    صراع مرتقب بين النصر والاتحاد على كارلوس كاسيميرو

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" نقلًا عن مصادره الخاصة، مساء اليوم الأربعاء، عن استعداد ناديي النصر والاتحاد؛ للدخول في صفقة النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو بقوة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

     وقتها.. سيكون عقد كاسيميرو مع فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، قد انتهى بشكلٍ رسمي؛ ما لم يجدد خلال تلك الفترة.

    ووفقًا لنفس الموقع، يُعد النصر المرشح الأقوى للحصول على النجم البرازيلي المخضرم، مع جمع شمله بزميله السابق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأصفر الحالي.

    وتزامل رونالدو وكاسيميرو، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الفترة من 2013 إلى 2018؛ رغم أنها تخللها إعارة للنجم البرازيلي إلى نادي بورتو البرتغالي.

  • قرار مثير من مانشستر يونايتد في مستقبل كارلوس كاسيميرو

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. موقع "365Scores" أكد أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في تمديد عقد النجم البرازيلي المخضرم كارلوس كاسيميرو؛ والذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

    وأوضح الموقع أن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا لتجديد عقد كاسيميرو؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط حتى 30 يونيو 2027، مع تخفيض في راتبه.

    وأشار الموقع إلى أن نادي مانشستر يونايتد، يخطط لتخفيض "كتلة الرواتب"، بداية من الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    ومن شأن هذا القرار أن يُسهل من رحيل كاسيميرو، إلى الملاعب السعودية في الصيف القادم؛ وتحديدًا للنصر أو الاتحاد، الذي أكد الموقع استعدادهما للتحرك لخطفه.

    مسيرة كارلوس كاسيميرو مع نادي مانشستر يونايتد

    النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو البالغ من العمر 33 سنة، يلعب في صفوف فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم؛ منذ الانضمام إليه قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، صيف 2022.

    صفقة كاسيميرو كلفت خزينة نادي مانشستر يونايتد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ70.65 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام إلى العملاق الإنجليزي؛ لعب النجم البرازيلي 139 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 20 هدفًا وصانعًا 13 آخرين.

    وفي الموسم الحالي 2025-2026.. شارك كارلوس كاسيميرو في 14 مباراة رسمية؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف، مع صناعة تمريرة حاسمة وحيدة.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

