مانشستر يونايتد اختار "أنتوني" الخطأ .. إيلانجا يحرج تين هاج ويضعه في ورطة!

ناشئ مانشستر يونايتد السابق قد ينهى أحلام الفريق هذا الموسم!

فى 23 فبراير 2022، نجح اللاعب المراهق أنتونى إيلانجا، لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق في إسكات جمهور أتلتيكو مدريد في متروبوليتانو، أثناء مواجهة الفريقين معًا.

وغنّى المشجعون "الإيقاع راقص، أنتوني إيلانجا، تعال وأوقفه إذا كنت تجرؤ"، لقد كان النجم الشاب منقذ مانشستر يونايتد، ويسجل الأهداف من كل مكان، وسجل هدف التعادل ليونايتد في العاصمة الإسبانية، وقبل أربعة أيام، سجل هدفًا في الفوز 4-2 على ليدز.

وكان أنتونى، مع مانشستر يونايتد منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وهو جناح سريع ورائع مثل جورج بيست ورايان جيجز وكريستيانو رونالدو، ولم ينقذ النجم الشاب يونايتد فقط من الهزيمة أمام أتلتيكو، ولكن أنقذهم أيضًا من موسم كارثي أقال فيه سولشاير، وتعرض الشياطين الحمر فيه لسلسلة من الهزائم المذلة.

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وكان المستقبل يبدو مشرقًا لإيلانجا في أولد ترافورد، لكن بعد مرور عامين، رحل اللاعب وانضم إلى نوتنجهام فورست الصيف الماضي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط بعد أن شارك أساسيًا في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي تحت قيادة تين هاج، و14 مباراة في المواسم السابقة تحت قيادة سولشاير ورالف رانجنيك.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع النجم البرازيلي أنتوني، مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، بديلًا لإيلانجا، ولكنه فشل حتى الآن فى إثبات نفسه ومباراة الفريق اليوم ضد نوتنجهام فورست بالجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي، هى الفرصة الأخيرة لإنقاذ موسمه.