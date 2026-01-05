الدوري الإنجليزي أكبر منك: "العند" قاد أموريم لنهاية ماريسكا .. ومانشستر يونايتد مقبرة المدربين "لا المواهب فقط"!

حديث أموريم السابق، مع رابطة الدوري الإنجليزي، لم يتحقق بالشكل الكافي على أرض الميدان، ولعل إصراره على طريقة اللعب، وأخطاء الفريق المتكررة في التعامل مع الكرات الطويلة من الخلف، على سبيل المثال، كانت برهانًا على أنه لم يتكيف مع واقع "البريمييرليج"، الذي يفرض عليه أن يكون أكثر مرونة.

أموريم رحل بـ"نقطة سوداء" كبيرة في مسيرته التدريبية، بعدما بات أسرع مدرب يصل إلى 15 هزيمة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (من أصل 28 مباراة)، كما حقق موسمًا كارثيًا مع اليونايتد، الذي كان قريبًا من الهبوط، في الموسم الماضي، قبل أن يحتل المركز الخامس عشر، كأسوأ مراكزه في الدوري منذ 51 عامًا.

ولعل أكبر مفارقتين في رحلة أموريم مع مانشستر يونايتد، أنه تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، في موسمه الكارثي بالبريمييرليج، ليواجه توتنهام "صاحب المركز الـ17"، إلا أن السبيرز حرم اليونايتد من اللقب، لتزداد معاناة الشياطين الحمر بموسم لا يشارك فيه قاريًا.

المفارقة الثانية أن أموريم الذي قاد اليونايتد في نوفمبر 2024، انتظر حتى أكتوبر الماضي، كي يحقق فوزين متتاليين في الدوري، لأول مرة، بعدما فاز على ليفربول (2-1)، في الجولة الثامنة.

أما عن وصفه بالمظلوم، فقد ذكرت شبكة "توك سبورت"، بأن أموريم كان يرغب في التعاقد مع أولي واتكينز، بدلًا من بنجامين شيشكو الذي عانى من أجل التكيف مع الكرة الإنجليزية، كما أن البرتغالي كان يخالف رؤية النادي في التسابق على صفقة أنطوان سيمينيو، بداعي أن مبلغ الـ65 مليون استرليني، قيمة شرائه من بورنموث، كان يجب استثماره في مجالات أخرى، ولعل هذا الأمر كان جزءًا من دائرة الصراع على الصلاحيات، الذي كتب نهاية مسيرة أموريم.