مانشستر سيتي يستفز مانشستر يونايتد بنشر صورة لإرلينغ هالاند بعد أن تواصلت الضجة حول قصة شعره بعد خسارة مانشستر يونايتد نقاطًا أمام وست هام.

يعود سياق هذه المضايقات إلى أكتوبر 2024. تعهد إيليت، وهو مشجع لمانشستر يونايتد يبلغ من العمر 29 عامًا، بأنه لن يقص شعره حتى يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات. ما بدا في البداية مهمة سهلة تحول إلى محنة طويلة، حيث عانى النادي من عدم الاستقرار تحت الإدارة السابقة.

مع اقتراب مباراة الثلاثاء في ملعب لندن، أصبح خط النهاية في الأفق أخيرًا. فاز مانشستر يونايتد بأربع مباريات متتالية تحت قيادة المدرب المؤقت كاريك، وهزم مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام، مما يعني أن الفوز على وست هام يونايتد كان سيسمح لإيليت بزيارة الحلاق لأول مرة منذ ما يقرب من 500 يوم.

شاهد آلاف المشاهدين بثه المباشر "watchalong"، متوقعين أن يشهدوا إكمال التحدي أخيرًا. بدلاً من ذلك، شهدوا تقلبات عاطفية انتهت باليأس. قال إيليت لمشاهديه، وهو يبدو محبطًا بشكل واضح عند صافرة النهاية: "كانت مباراة غريبة". يتم الآن إعادة ضبط التحدي إلى الصفر، مما يعني أنه يواجه احتمال قضاء عدة أشهر أخرى بشعره الطويل ما لم يتمكن مانشستر يونايتد من العودة فجأة إلى مستواه الثابت.