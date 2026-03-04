مانشستر سيتي يحقق نجاحًا كبيرًا في صفقات يناير: أنطوان سيمينيو ومارك جويي يثبتان أنهما إضافة مثالية لتعزيز حظوظ الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

إذا كان سيمينيو قد حل مشكلة كبيرة لمانشستر سيتي من خلال منحه بعدًا إضافيًا في الهجوم، فإن جوي قد حل المشكلة التي كانت تهدد بتعطيل موسمه بالكامل.

فقدان جوسكو جفارديول وروبن دياس في مباراة تشيلسي في أوائل يناير ترك سيتي محرومًا من المدافعين ذوي الخبرة، مع إصابة جون ستونز في ديسمبر وسط معاناته من مشاكل لياقية مختلفة منذ موسم 2022-23 الذي فاز فيه بالثلاثية.

أدت أزمة الإصابات هذه إلى استدعاء سيتي على عجل اللاعب ماكس أليين البالغ من العمر 20 عامًا من إعارته في واتفورد وإشراكه في مباراة صعبة ضد برايتون. تم إقرانه مع عبدوكودير خوسانوف، الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا في ذلك الوقت ولديه خبرة محدودة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان يدخل ويخرج من الفريق منذ وصوله في يناير 2025. كانت النتائج سيئة كما كان متوقعًا، حيث تعادل سيتي مع برايتون، وخسر 2-0 أمام يونايتد، وتلقى هزيمة ساحقة أمام بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا.

جاء غيهي، الذي تم التعاقد معه من كريستال بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني فقط قبل يوم من الهزيمة المفاجئة على يد الفريق النرويجي الصاعد، في الوقت المثالي. قدم أداءً رائعًا في أول مباراة له ضد ولفرهامبتون، وكان رائعًا ضد ليفربول في أول مباراة لمانشستر سيتي في أنفيلد أمام الجماهير منذ 23 عامًا. كانت خبرة غيهي وتوقعاته بمثابة هدية لخوسانوف، الذي يتمتع بقدرات هجومية عالية وموهبة كبيرة ولكنه لا يزال قليل الخبرة في تلك المباريات الأولى، والآن لديه شريك على نفس مستواه في دياس، حيث يتعاون الثنائي بشكل فعال للغاية لحماية تقدم سيتي في إيلاند رود.

قال أشلي ويليامز، قائد منتخب ويلز السابق، في برنامج Match of the Day: "كان لاعبا قلب الدفاع، روبن دياس ومارك جوي، ممتازين. بذل ليدز كل ما في وسعه، لكن هذين اللاعبين صمدا أمامه. قد يكون هذا بداية أحد أفضل ثنائيات قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تمكنوا من إشراكهما في المباريات المتبقية من هذا الموسم والموسم المقبل".