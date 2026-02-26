"مانشستر سيتي يتمتع بالحصانة" - رئيس الدوري الإسباني ينتقد الدوري الإنجليزي بسبب قضية 115 تهمة تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف

انتقد رئيس الدوري الإسباني، تيباس، طول المدة التي استغرقها مانشستر سيتي ليشعر بأي تداعيات من التهم الـ 115 الموجهة إليه، مع استمرار التحقيق الذي تجريه الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تيباس في قمة "فينانشال تايمز" لكرة القدم في لندن: "أفهم أن هذا فشل (في الحوكمة) – حدث هذا مع مانشستر سيتي، والأندية الأخرى تراقب وتستمع.

"(الأندية الأخرى) يتم تغريمها، ويتم خصم نقاط منها، وهذا أمر طبيعي إذا لم تلتزم بالقواعد. لكن مانشستر سيتي يتمتع بالحصانة.

"أتحدث إلى العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، والغالبية لا تفهم هذا الأمر أيضًا. وهذا يضعف المؤسسة".

وأضاف: "ليس الأمر مجرد تأخير، بل هو الوضع العام. عندما تكون هناك مؤسسة عظيمة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، وعندما يكون عليك وضع قواعد للإنصاف المالي، فإنك تحتاج إلى الكثير من اليقين القانوني في المنافسة وبين الأندية.

"يجب أن يعتقد المواطنون أن النظام عادل للجميع، وأنه ليس تعسفياً، وأنه موضوعي. عندما يكون لديك هذا النوع من المواقف، فإنك تولد حالة من عدم اليقين وهذا يضر بصورة المؤسسة".