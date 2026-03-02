Getty Images
مانشستر سيتي يتصل بنجم بوروسيا دورتموند بشأن احتمال عودته، لكن العملاق الألماني يخطط لإجراء مفاوضات حول عقد جديد لمواجهة الاهتمام المتزايد
سيتي يعيد إحياء اهتمامه بـ نميشا مع احتمال عودته إلى إتيهاد
وفقًا لتقارير Sky Sport في ألمانيا، فقد أجرى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل اتصالات أولية مع ممثلي نميشا لتقييم مدى اهتمامه بالعودة إلى ملعب إتيهاد. لا تزال العلاقة بين اللاعب والنادي الإنجليزي العملاق قوية، نظرًا لأن نميشا قضى سنوات تكوينه في أكاديمية شباب مانشستر سيتي قبل أن ينتقل إلى فولفسبورغ ثم دورتموند. ويقال إن لاعب الوسط منفتح على فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يشعر أن لديه أعمالًا لم تنتهِ على أعلى مستوى في كرة القدم الإنجليزية.
غوارديولا يراقب عن كثب تلميذه السابق
لطالما كان بيب جوارديولا معجبًا بالملف الفني الذي يقدمه نميشا، وقد تابع المدرب الكتالوني تطور اللاعب عن كثب طوال الموسم الحالي. ونظراً لأن مانشستر سيتي يبحث دائماً عن مواهب محلية لتعزيز قوة فريقه، فإن النجم الألماني يمثل عرضاً مغرياً. ومع ذلك، فإن الاهتمام من إنجلترا قد أثار مخاوف داخل أروقة السلطة في وستفالينشتاديون، خاصة وأن شخصيات رئيسية أخرى في الفريق تواجه مستقبلاً غامضاً قبل فترة صيفية حاسمة.
وقد أثارت هذه الحالة تحذيرًا شديدًا من لاعب وسط ليفربول وبايرن ميونيخ السابق ديدي هامان، الذي يعتقد أن دورتموند يجب أن يتصرف بسرعة لمنع هجرة جماعية لأفضل مواهبه. وفي حديثه عن الوضع الحالي للنادي، وجه ديدي هامان مؤخرًا تحذيرًا إلى بوروسيا دورتموند: "يجب على دورتموند أن يحذر من خلق جو يدفع اللاعبين إلى محاولة مغادرة السفينة الغارقة بأسرع ما يمكن". يعكس هذا الشعور القلق المتزايد من أن نجوم دورتموند، بما في ذلك نيكو شلوتربك ونميشا، قد يغريهم عرض أكثر ربحًا من الخارج.
دورتموند يستعد لتقديم عرض مضاد بشأن عقد دفاعي
على الرغم من الضغط المتزايد من مانشستر سيتي، فإن بوروسيا دورتموند غير مستعد للتخلي عن لاعب خط الوسط دون مقاومة. وقد بدأ مسؤولو النادي، بقيادة المدير الرياضي سيباستيان كيل، محادثات أولية مع فريق الإدارة الجديد لنميشا لتوضيح رؤيتهم لمستقبله. يدرك النادي تمامًا تزايد عدد المهتمين باللاعب، وهو مصمم على ضمان التزام طويل الأمد من لاعب أصبح لا غنى عنه تحت القيادة التكتيكية للمدرب نيكو كوفاتش.
يحصل نميشا حاليًا على حوالي 5 ملايين يورو سنويًا بموجب عقد يمتد حتى عام 2028، لكن دورتموند مستعد لتقديم زيادة كبيرة في الراتب لتعكس مكانته المرموقة داخل الفريق. BVB مستعد لإجراء تعديلات على الراتب من أجل تمديد العقد الذي يستمر حاليًا حتى عام 2028 قبل موعده. من خلال تقديم شروط محسنة، يأمل العملاق الألماني في إقناع اللاعب الدولي الذي خاض ست مباريات دولية بأن أفضل طريق له للانضمام إلى منتخب كأس العالم هو أن يظل لاعبًا أساسيًا مضمونًا في الدوري الألماني بدلاً من القتال من أجل الحصول على دقائق لعب في نظام جوارديولا الذي يعتمد على التناوب بشكل كبير.
المعركة على محرك خط الوسط
الارتباط بنادي مانشستر سيتي يمثل خطورة خاصة على دورتموند نظراً لتاريخ نميشا مع النادي الأزرق. بعد أن ارتدى قميص مانشستر سيتي خلال فترة شبابه، فإن علاقاته بالنادي قد تجعل الصفقة أسهل من أي انتقال دولي عادي. تشير المصادر إلى أن نميشا سعيد في دورتموند، لكن إغراء المنافسة في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة جوارديولا عامل مهم. وهذا دفع كيل ومجلس إدارة بوروسيا دورتموند إلى العمل لساعات إضافية لضمان أن يشعر لاعب الوسط بالتقدير المالي والرياضي قبل وصول أي عرض رسمي من مانشستر.
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يبدو أن الصراع على نميشا سيكون أحد أهم أحداث سوق الانتقالات. يواجه دورتموند مهمة حساسة؛ يجب أن يقنعوا نجمهم بأن "السفينة" بعيدة عن الغرق، وفي الوقت نفسه مقاومة القوة المالية لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة لمانشستر سيتي، يمثل هذا الانتقال فرصة لجلب لاعب حقق أخيرًا الإمكانات التي رأوها فيه منذ سنوات. في الوقت الحالي، الكرة في ملعب نميشا الذي يوازن بين تمديد عقده المربح في ألمانيا وبين فرصة العودة إلى ملعب الاتحاد.
