مانشستر سيتي ويونايتد | صدقت يا أبو تريكة .. هالاند لعب بالقميص الأحمر اليوم!

النجم النرويجي قدم مباراة محبطة للغاية لعاشق مانشستر سيتي.

شهدت مواجهة ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد ظهور النجم النرويجي إرلينج هالاند بشكل محبط للغاية أمام واحد من أكثر الخصوم المفضلين بالنسبة له، حتى وإن كان قد سجل هدفًا في نهاية المباراة.

هالاند أهدر عدة فرص للتسجيل، أهمهم وأخطرهم على الإطلاق كانت في نهاية الشوط الثاني عندما وجد نفسه أمام المرمى وحده وأهدر الكرة بشكل غريب.

وخرج النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة بين الشوطين وقال إن تأخر مانشستر سيتي بهدف نظيف في الشوط الأول هو أمر طبيعي للغاية كون الشياطين الحمر يلعبون بـ12 لاعب، بعدما خاض إرلينج هالاند المواجهة في صفوفهم.

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