مانشستر سيتي ضد وست هام | جوارديولا يكرس عقدته في ليلة تاريخية لدي بروينه وساحر البرازيل .. واحذر يا صلاح من عودة فتى الفايكنج!

مانشستر سيتي يستعرض عضلاته برباعية في وست هام..

البطل عاد.. هذا باختصار حال مانشستر سيتي الذي حقق انتصاره الثاني تواليًا، في الدوري الإنجليزي، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، بعدما فاز على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة (4-1)، على ملعب الاتحاد، ضمن حساب الجولة العشرين من المسابقة.

وتقدم السيتي بهدف جاء عن طريق الخطأ من تسوفال في الدقيقة 10، ثم أضاف إرلينج هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و55، ثم تابع فيل فودين بالهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يرد فولكروج بهدف تقليص الفارق لوست هام في الدقيقة 71.

ورفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 34 نقطة من 20 مباراة، ليحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة، في المركز الثالث عشر.

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وواصل جوارديولا عقدة وست هام، حيث فاز مانشستر سيتي في جميع مبارياته التسع على أرضه أمام "المطارق" في الدوري الإنجليزي، تحت قيادته، كما واصل وست هام فشله في تحقيق أي فوز على السيتي في آخر 19 مباراة بالمسابقة، وتحديدًا منذ انتصاره خارج أرضه في سبتمبر 2015.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول أداء مانشستر سيتي ووست هام في مباراة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي..